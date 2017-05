Das "AufWIESern" naht bereits

11.05.2017, 14:24 Uhr

Auch in diesem Sommer wird der Marktplatz in Wies zum gemütlichen Wohnzimmer beim "AufWIESern".

WIES. Am 25. Mai ist es soweit: Die "AufWIESern"-Saison 2017 beginnt.Die Wieser Wirte, die Bauernecke und die Wieser Weinbauern stehen schon in den Startlöchern, um den Wieser Marktplatz in ein Wohnzimmer unter freiem Himmel zu verwandeln.Auch heuer gibt es natürlich wieder die beliebte "AufWIESern-Card", mit der man etliche Preise gewinnen können. Die Verlosung findet am 24. August statt; Bei Schlechtwetter eine Woche später am 31. August.

Die begehrten Preise

Als Preise winken: Zwei Nächte im Peiserhof, ein Picknick im Wiedersilli Weingarten, tafeln beim Heringschmaus und bei den Wildtagen, Schmarkerl aus der Bauernecke, sowie Weine und viele weitere Sachpreise.Kulinarische und musikalische Höhepunkte erwarten die Gäste beim "AufWIESern":Abwechselnd bieten die Wirte Ihnen frischen Spargel, gegrillten Fisch, Käse der Hofkäserei Kronabeter aus Wies, Kistenfleisch, Schmankerl aus dem Schilcherland und auch für Vegetarier ist bestens gesorgt.Traditionell spielen die Marktmusikkapelle Wies und die Bergkapelle Steyeregg, sowie bekannte Trios.Die Veranstalter sind besonders darüber erfreut, dass die Ölspur-Oldtimer-Ralley am 6. Juli in Wies endet. Passend dazu unterhalten an diesem Abend die "Oldies Five".Ein weiteres Highlight erwartet die Gäste am 24. August, wenn Marco Schelch seine Stimme zum Gesang erhebt.