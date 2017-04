19.04.2017, 17:32 Uhr

Der Kulturverein Hollenegg präsentiert ein Luststück der Extraklasse im Rosstall Hollenegg.

Premiere am 22. April

SCHWANBERG. Die Theaterrunde vom Kulturverein Hollenegg bringt "Das (perfekte) Desaster Dinner" auf die Bühne im Rossstall Hollenegg, eine Komödie von Marc Camoletti. Dabei gerät ein eigentlich romantisch gemeintes Dinner zum Geburtstag der Geliebten eines verheirateten Mannes zu einem verwechslungsreichen und lügenvollen Desaster.Die Premiere findet am 22. April um 19 Uhr mit Premierenbuffet statt. Weitere Aufführungen sind am 29. April, am 5., 6., 12., 13., 19. und 20. Mai je um 19.30 Uhr sowie am 30. April um 17 Uhr.Kartenreservierung unter Tel.: 0676/676 08 85