Die Frauentaler Zeltfesttage steigen von 5. Mai bis 7. Mai mit einem Großaufgebot populärer Musikgruppen.

FRAUENTAL. Für die alljährlichen „frauentaler-zeltfesttage.at“, die traditionell am ersten Wochenende im Mai stattfinden, haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Frauental auch heuer wieder ein hochkarätiges Programm erstellt.

Rund gehen wird es daher gleich an drei Tagen im große Festzelt neben dem Sportplatz Frauental.

Drei Tage voller Stimmung Das Fest beginnt am Freitag, dem 5. Mai, um 21 Uhr mit „Die jungen Mölltaler“.

Am Samstag, dem 6. Mai, gibt es dann ab 21 Uhr mit „EGON 7“ Partystimmung bis in die frühen Morgenstunden.

Der musikalische Frühschoppen beginnt am Sonntag, dem 7. Mai, um 10 Uhr mit den „Original Zirbitz Buam“, in dessen Rahmen eine große Verlosung stattfinden wird.

Der erste Preis ist ein Motorroller von Auto & Zweirad-Posch. Ein Fernseher von Elektro Rainer GmbH lockt als zweiter Preis und der dritte Preis ist eine Drei-Tages Flugreise nach Amsterdam von Gruber-Reisen. Als Sonderpreis gibt es zwei Ländermatchkarten für das Spiel Österreich gegen Serbien am 6. Oktober 2017, zur Verfügung gestellt von Auto und Zweirad-Posch in Frauental.



Außerdem locken noch üppig gefüllte Geschenkkörbe zum Mitmachen.