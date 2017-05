FUNKFURTER – Live 13.5.2017 - 20 Uhr bluegarage – Frauental | Heiße Musik aus guter Küche.

FUNKFURTER Livemusic

Heiße Musik aus guter Küche.



34 Jahre Funk & Soul.

Groovige Funkmusik, garniert mit mehrstimmigem Gesang, slappenden Basslines, Funky guitars und rauchigen Keyboardsounds, beinharten Drums, ätzendem Bläsersound und mit der richtigen Dosis Rhythmus aufbereitet –

weit weg und jenseits der Technowelle...

und alles absolutly Live!

Am 13. Mai gastiert die bekannte Grazer Band FUNKFURTER in der ‚bluegarage‘ in Frauental.

Mit souligen und funkigen Grooves spielt sich die 7-köpfige Band um Mastermind Michael RING für die nächstes Jahr stattfindende 35. Jahresfeier schon mal warm. Mit neuem Programm und Anleihen von Tower of Power, Madcom, Daft Punk bis Prince, gibt es mitreißende Live-Musik vom Feinsten!



The Party Goes On.... Hingehen –hinsehen – hinhören.....

34 Jahre - FUNKFURTER - heiße Musik aus guter Küche

Mehr Infos: www.funkfurter.com