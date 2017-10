04.10.2017, 00:10 Uhr

„Weibernarrisch“ heißt es in der Steinhalle Lannach

Gewinnspiel

„Luis on Tour“ wird sich am 3. November ab 19.30 Uhr in der Steinhalle Lannach „Weibernarrisch“ zeigen. Dazu schlüpft Manfred Zöschg nicht nur in die Rolle des Bergbauern „Luis“, sondern ist auch als Bademeister und als Casanova zu erleben.Tickets gibt‘s bei Ö-Ticket.Bis zum 25.10.2017 untermeinbezirk.at/gewinnen mitmachen!