Kampf auf 64 Feldern & Badevergnügen!

18.07.2017, 15:07 Uhr

Schachwoche für Kids im nostalgischen Hietlbad!

Es gibt noch Restplätze für die jungen Denksportler!

Die Schachgesellschaft Schilcherland führt in der 31. Kalenderwoche (31. Juli bis 4. August 2017) im Hietlbad in Deutschlandsberg eine ganztägige Schachwoche durch. Betreut werden die jungen Freunde des königlichen Spiels von Gottfried Hilscher, welcher neben Johann Petz-Ortner auch jetzt bereits in der Jugendarbeit tätig ist. Neben verschiedenen Aufgabenstellungen wird auch ein kleines Turnier mit abschließender Siegerehrung gespielt. Baden und kulinarische Verpflegung ist inbegriffen. Das genaue Programm ist auf www.schilcherlandopen.at abrufbar.Bitte rasch unter info@schilcherlandopen.at anmelden!