"La Strada" bewegt auch in Stainz

20.07.2017, 11:45 Uhr

Zum 20. Mal würzt "La Strada" die Straßen mit einmaligen Darbietungen - und das auch heuer wieder in der Marktgemeinde Stainz.

STAINZ. Neun Tage lang, also von von 28. Juli bis 5. August, pumpt das Festival "La Strada" Bewegung und Inspiration in die Straßen der Stadt und erfüllt diese mit Lebendigkeit. Jahr für Jahr sucht das Festival nach neuen Herausforderungen und überspringt gemeinsam mit den Künstlern und seinem Publikum Hürden, um diesen aktivierenden Puls am Schlagen zu halten."'La Strada' will mehr als unterhalten und gefallen. La Strada will unauslöschliche Spuren hinterlassen, in der Stadt und in den Menschen. Die Vision ist, dass jeder, der mit dem Festival in Berührung kommt, Teil von diesem wird und sich von den Künstlern zu neuen Gedanken und Ideen mitnehmen lässt – und das in diesem Jahr bereits zum 20. Mal", so Intendant Werner Schrempf.

"La Strada" in Stainz

Das Programm in der Marktgemeinde Stainz kann sich auch heuer wieder sehen lassen:Wer glaubt, schon zu wissen, wie die Geschichte von Schneewittchen und den sieben Zwergen geht, kann ganz schön daneben liegen. Die Puppenspieler Anna Fregin und Daniel Wagner finden in ihren Inszenierungen immer wieder neue, ungewöhnliche Zugänge zu den klassischen Märchen und erzählen sie unter einem ganz anderen Blickwinkel. Ein Vergnügen nicht nur für die Kleinsten.Termine & Informationen: Rauch-Hof STAINZ: 2.8. / 11 UhrDauer: 45 min / Empfohlen ab 4 Jahren / Freier EintrittDie französisch-katalanischen Künstler Agnès Fustagueras und David Soubies nehmen ihre Zuschauer mit in ein emotional prall gefülltes, freischwebendes Universum, in dem sie das Miteinander und die Unterschiede zwischen Mann und Frau zelebrieren. An, in und auf einem eisernen Labyrinth bauen die beiden Artisten akrobatisch an ihrer Beziehung, gehen gemeinsam auf eine Entdeckungsreise, feiern die Diversität der Geschlechter. Und erzählen eine berührende Geschichte zwischen Illusion und Realität.Termine & Informationen: Bahnhofspark STAINZ: 2.8. / 17 UhrDauer: 40 min / Für die ganze Familie / Freier EintrittVor drei Jahren hat sich die Stadt in Murmuyo verliebt – und diese Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Zuerst hat der chilenische Straßenkünstler unbekümmert Autos gestoppt und den Verkehr zum Erliegen gebracht, dann hat er im Vorjahr Freunde gesucht und gefunden, und jetzt will er sich ein Haus bauen. Und dies wieder mit Hilfe der Stadtbewohner. So wie sich die Liebesgeschichte zwischen ihm und den Bewohnern in den letzten Jahren entwickelt hat, dürfte das ein ganz besonderes Heim werden.Termine & Informationen: Startpunkt: Rathaus STAINZ 2.8. / 18.30 UhrDauer: 50 min / In Bewegung / Für die ganze Familie / Freier EintrittEine Koproduktion mit La Strada GrazEs wird bunt und laut, wenn die neun Herren von Les Traine-Savates die Straßen der Stadt erobern: In gelb, orange, rot und violett, mit Schlaghosen, Elvis-Monturen und Bowie-esken Kostümen verneigen sie sich schon allein optisch vor den legendären 70er-Jahren. Mit ihrem Feuerwerk aus Brass- und Funkmusik bringen sie ihr Publikum dazu, begeistert einer imaginären Disco-Kugel durch die Stadt zu folgen – und dabei ein ganz besonderes Fest zu feiern.Termine & Informationen: Startpunkt Hauptplatz STAINZ: 2.8. / 19.30 Uhr Dauer: 40 min / Für die ganze Familie / in Bewegung / Freier EintrittWenn Wesen wie von einem anderen Stern schwebend die Stadt erobern, verbinden sich klassische Straßenkunst und moderne Technik zu einer neuen Art der Performance. Und wenn die dann auch noch mit Minimal Music daher kommt, die man so noch nicht gehört hat, zieht ein magischer Wind durch die Straßen der Stadt. Die Musik von Philip Glass und Michael Nyman sind Teil dieses menschlich-maschinellen Gesamtkunstwerkes.Termine & Informationen: Schloss Stainz STAINZ: 2.8. / 21 UhrDauer: 45 min / Für die ganze Familie / Freier EintrittDas gesamte Programm: www.lastrada.at