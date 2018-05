Muttertagskonzert des Jugendorchesters St. Martin – St. Ulrich.

04.05.2018, 17:13 Uhr

Am 11. Mai lädt das Jungendblasorchester der Wolfram Berg- und Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal und des Trachtenmusikvereines St. Ulrich im Greith ab 19.30 Uhr zum Muttertagskonzert.

ST. MARTIN IM SULMTAL. Das gemeinsame Jungendblasorchester der Wolfram Berg- und Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal und des Trachtenmusikvereines St. Ulrich im Greith lädt zum alljährlichen Muttertagskonzert ein, nämlich am 11. Mai um 19.30 Uhr im Kultursaal St. Martin im Sulmtal.Im Jahr 2015 ergriff Musikschullehrer Paul Teschinegg, der die Kinder und Jugendlichen für die Blasmusik seit vielen Jahren begeistert, die Initiative, das Jugendorchester St. Martin - St. Ulrich zu formieren. Dies bot sich bestens an, da sowohl die Gemeindefusionierung St. Martin/Sulmeck-Greith als auch ein Jugendblasorchesterwettbewerb in Krieglach anstanden.

„Musik verbindet“

Unter dem Motto „Musik verbindet“ bildet das Jugendorchester eine wichtige Brücke zwischen den beiden ehemaligen Gemeinden. 35 junge Musikerinnen und Musiker haben mit ihrem Kapellmeister Paul Teschinegg ein abwechslungsreiches und buntes Konzertprogramm einstudiert.Mit dabei sind auch die Ensembles „Sax.Martin“, „Sulmtal Brass“ und das „Trio Hornetti“. Alle drei Ensembles wurden beim Wettbewerb „Spielen in kleinen Gruppen“ mit Höchstbewertungen ausgezeichnet. Des Weiteren sind die motivierten Jugendlichen des Jugendorchesters beim Laubdorffest in St. Ulrich am 20. Mai zu erleben.