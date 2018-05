ÖAV DL: Wanderung auf den Hochlantsch

06.05.2018, 11:18 Uhr

Beim Teichalmsee (1200 m) angelangt, wehte der Gruppe eine kühle Brise entgegen und es herrschte noch Ruhe rund um den See. Von hier wanderten die Teilnehmer entlang des Mixnitzbaches zur Jausenstation Zum Guten Hirten, wo dann rechts über Almweiden und durch Wald zum Gh. Steirischer Jokl marschiert wurde. Dort entschied sich die Gruppe, die 198 Stufen zur Wallfahrtskirche Schüsserlbrunn abzusteigen, um diese zu besichtigen. Nach einer kurzen Stärkung beim Steirischen Jokl ging es auf einem etwas steileren Pfad, mit Blick auf die steil abfallende Westwand, weiter zum Hochlantsch. Der letzte steile Anstieg hatte es in sich und es waren alle stolz, als sie beim Gipfelkreuz auf dem 1720 m hohen Hochlantsch standen.Der Abstieg erfolgte auf einem sehr gut markierten, leichten Wald- und Wurzelsteig - den Teichalmsee immer im Blickfeld. Entlang dieses Wanderweges gab es eine Menge an wunderschön blühenden Bergblumen zu bestaunen und sogar ein balzender Auerhahn kreuzte den Weg.Die rundum gelungene Wanderung wurde in Fladnitz an der Teichalm mit einer ausgiebigen Stärkung abgeschlossen.