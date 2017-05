Orgelfrühling in der Wallfahrtskirche Osterwirtz

Maria Krajewska aus Warschau gibt am 21. Mai in er Wallfahrtskirche Osterwitz ihr Können zum Besten.



Im Detail

OSTERWITZ. Der Orgelfrühling Steiermark wird am 21. Mai um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche mit einem besonderen Konzert gefeiert:Maria Krajewska aus Warschau wird dazu Werke von Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti und Wolfgang Amadeus Mozart auf der Orgel erklingen lassen.Johann Sebastian Bach (1685-1750)Präludium und Fuge G-Dur, BWV 541Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Andante F-Dur, KV 616

Zur Künstlerin

J. S. Bachaus: Concerto C-Dur nach Antonio Vivaldi, BWV 594/1Domenico Scarlatti (1685-1757)Sonata G-Dur, K. 14, d-Moll, K. 1; A-Dur, K. 24W. A. Mozart: Adagio C-Dur, KV 356A. S. Bach: Concerto a-Moll nach Antonio Vivaldi, BWV 593Maria Krajewska, geboren 1986 in Pruszków (Polen) ist Mutter zweier Kinder. Sie studierte an der Fryderyk-Chopin-Universität für Musik Warschau bei Magdalena Czajka und schloss ein Orgelstudium an der Musikhochschule Lübeck bei Arvid Gast an. Neben ihrer Assistenztätigkeit an der Fryderyk-Chopin-Universität studierte sie in der Konzertfachklasse von Gunther Rost an der Kunstuniversität Graz (Abschluss mit Auszeichnung 2014). Sie erhielt viele Auszeichnungen, z. B. den 2. Preis beim Wettbewerb für Polnische Orgelmusik in Legnica, den 1. Preis beim Wettbewerb für Musik der Moderne in Warschau, den 3. Preis beim Orgelwettbewerb von Opava, den 2. Preis beim Internationalen Orgelwettbewerb in Poznań, ebenfalls den 2. Preis beim Internationalen Orgelwettbewerb Johann Joseph Fux in Graz und den 1. Preis beim Martha-Debelli-Stipendien Wettbewerbs der Kunstuniversität Graz.Sie ist Trägerin des renommierten polnischen Młoda-Polska-Stipendiums. Seit 2016 unterrichtet sie im Frühförderprogramm des Instituts für Kirchenmusik und Orgel an der Kunstuniversität Graz.