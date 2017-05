Schlagernacht in St. Martin im Sulmtal mit Nik P.

Nik P. & Band, "Nordwand", "Kristall" und "Franky Leitner" werden heuer bei der großen Schlagernacht in St. Martin im Sulmtal für heiße Stimmung sorgen.

Modenschau und Preisverlosung

ST. MARTIN IM SULMTAL. Der Sportverein GSV St. Martin i. S. veranstaltet heuer bereits zum 6. Mal die legendäre Schlagernacht am Kirtaplatz bei der Halle des ESV St. Martin, nämlich am 24. Juni ab 19 Uhr (Einlass ab 17 Uhr).Neben Nik P. & Band werden auch "nordwand", "Kristall" und "Franky Leitner" den Kirtaplatz zum Beben bringen.Außerdem wird es eine pfiffige Modenschau von Brautmoden Edegger, Friseur Headway und Optik Schweighofer sowie ein großes Feuerwerk auf den Kirtaplatz in St. Martin im Sulmtal geben.Weiters lockt eine große Verlosung mit zehn Hauptpreisen.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Karten sind erhältlich bei jeder Raiffeisenbank und Trafik in ganz Österreich sowie im Internet unter www.oeticket.com