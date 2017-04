Theatervorstellung - Eibiswalder Theatergemeinschaft

Der Raub der Sabinerinne - Komödie

Premiere 29.4.2015

Karten:

Premiere Sa. 29. April 20172. Aufführung Fr. 5. Mai3. Aufführung Sa. 6. Mai4. Aufführung So 7. Mai5. Aufführung Mi 10. Mai6. Aufführung Fr 12. Mai7. Aufführung Sa 13. Mai8. Aufführung So 14. MaiBegin: Mi., Fr., Sa. 20.15h, So 17.00h

Gymnasialprofessor Gollwitz hat in seiner Jugend eine Römertragödie geschrieben. Eine Jugendsünde gewissermaßen, über die das Vergessen gnädig seinen Mantel gebreitet hat. Beim Aufräumen hat er dieses wiederentdeckt und obwohl er erkennt, dass es nicht besonders gut ist, rührt er sein Dienstmädchen Rosa zu Tränen, wenn er es ihr mit erhabenem Pathos vorliest.Als nun ein Wandertheater im Festsaal gastiert, besucht der Theaterdirektor Striese alle wichtigen Personen des Ortes, um persönlich Besucher zu werben. So erscheint er auch bei Gollwitz und erfährt von dessen Jugendwerk. Er wittert seine große Chance, die schleppenden Geschäfte wieder ins Rollen zu bringen, und kann den Professor überreden, ihm das Stück für eine öffentliche Aufführung zu überlassen. Zwar hat Gollwitz Bedenken, aber die Eitelkeit siegt und die Tragödie darf unter einem Pseudonym erscheinen. Hauptsache, seine Frau erfährt nichts von seiner heimlichen Leidenschaft.Als Gattin und Tochter jedoch vorzeitig aus der Sommerfrische zurückkehren, kommt es wie es kommen muss – es wird schwierig für Gollwitz. Ein durch ein Missverständnis entstandener unsinniger Streit zwischen der gemeinsamen älteren Tochter Marianne und dem Schwiegersohn Dr. Neumann, ein von seiner Frau falsch interpretierter Brief, eine heimliche Romanze zwischen der jüngeren Tochter Paula und dem Schauspieler Sternecke, ein nerviger Besuch eines flüchtigen Bekannten sowie die Nöte und Neurosen des Schauspieldirektors Striese sorgen am Abend der Uraufführung für zahlreiche Verwirrungen im Hause Gollwitz. Das Inkognito von Gollwitz fliegt auf, die Verwicklungen nehmen ihren Lauf. Doch schließlich wendet sich doch noch alles zum Guten, und die Würde und das Ansehen des Professors ist gerettet.