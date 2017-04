"Viera Blech" gastieren im Greith-Haus

Das Greith-Haus ist Schauplatz für ein Konzert mit "Viera Blech" am 6. Mai um 20 Uhr.

ST. ULRICH. "Viera Blech" wurde 2004 als Quartett gegründet und setzt sich aktuell aus sieben hochkarätigen Musikern zusammen. Sie alle haben ein Musikstudium absolviert und sind international als Instrumentallehrer, Orchestermusiker oder freischaffende Künstler tätig.Die Tiroler Ausnahmeformation unter der Leitung von Martin Scharnagl hat mittlerweile bereits sechs erfolgreiche CDs veröffentlicht, die im Tonstudio von den Musikern selbst produziert wurden.

Gerne gesehene Festival-Teilnehmer

Viera Blech hat sich in den vergangenen Jahren durch Auftritte in ganz Europa, auf Festivals wie »Woodstock der Blasmusik« und nicht zuletzt durch eigene große Hits wie "Von Freund zu Freund" und "Augenblicke" international einen klingenden Namen gemacht – und das nicht nur in der Blasmusikszene. Denn die Vollblutmusiker verblüffen mit Stilsicherheit in allen Genres, mit atemberaubenden Soli, Virtuosität und Vielseitigkeit. Zum Erfolgsrezept der außergewöhnlichen Blasmusikformation zählt nicht zuletzt auch eine ordentliche Portion Humor und ein hoher Spaß- und Unterhaltungsfaktor.Jährlich rund 50 Konzerte, dazwischen zahlreiche Radio- und Fernsehauftritte sowie Einladungen zu großen Blasmusikfestivals im In- und Ausland bestätigen den Erfolg der vielseitigen Ausnahmemusiker.Infos: www.greith-haus.at