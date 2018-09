"WIE’S amol woar" wird gefeiert...

18.09.2018, 10:29 Uhr

Brauchtum, Handwerkskunst, Musik, Rezepte aus Oma Küche bei "WIE’S amol woar"

WIES . Feiern wie anno dazumal, das kann man am 29. September in Wies. Gelebtes Brauchtum, alte Handwerkskunst, Blasmusik, Volksmusik und Speisen, wie sie unsere Großmütter einst gekocht haben, lassen beim „WIES amol woar...“ Traditionen neu erleben.Die Redewendung „In der guten alten Zeit...“ wird gerne in den Mund genommen, ohne zu hinterfragen, ob damals tatsächlich alles besser war. Doch bekanntlich hat jede Epoche auch ihre schönen Seiten, In der Bahnhofstraße in Wies wird das Rad der Zeit am Samstag, dem 29. September zurück gedreht. Das Fest steht unter dem Motto: „WIES amol woar...“

Ein Spagat zwischen den Zeiten

Von 11 bis 17 Uhr trifft Vergangenheit die Gegenwart. Die Besucher können den Handwerkern beim Korbnähen, Spinnen, Weben, Sticken, Stricken, Woazschäler-Patschen herstellen, und Klöppeln über die Schulter schauen. Sogar die mehr und mehr in Vergessenheit geratende Kunst des Sensendengelns wird in Erinnerung gerufen. Weiters auf dem Programm stehen Woaz schälen, Blumenkranzerl flechten, Erntekrone binden, Kernöl ausschlagen, Holzstock schießen und Schuhplatteln. Ein Strohwohnzimmer lädt zum Platznehmen und Oldtimer-Traktoren zum Mitfahren ein.Kredenzt werden köstliche Speisen aus Großmutters Küche. So zum Beispiel Käsesuppe, Rindfleisch mit Wurzelgemüse, Kernöleierspeise, Verhackertbrote, Selchripperl mit Sauerkraut, Schilcherstrauben und Spagatkrapfen.Die Kinder können sich beim Malen, Filzen, Schminken, Steckerlbrot backen und Gestalten von Riesenseifenblasen sehr abwechslungsreich betätigen. Das Musikprogramm: Marktmusikkapelle Wies, Bergkapelle Steyeregg, Drei Dirndl Takt , Elke Pichler und Schüler der Erzherzog-Johann-Musikschule, HarmonikaspielerVon Graz aus kann man übrigens mit dem „Roten Blitz“ nostalgisch zum Straßenfest in Wies anreisen. Anmeldungen zu der Benefizfahrt unter 0664/1648504 oder franzkiegerl@aon.at. Info: www.stef.at Fotos: Josef Fürbass