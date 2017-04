"Bis Mord nur mehr aus Geschichtsbüchern bekannt ist, wird es noch ein bissl dauern"

24.04.2017, 10:08 Uhr

Der Stainzer Krimiautor Günter Neuwirth verrät im WOCHE-Interview, wie er zur Organisation der CRIMINALE 2017 kam und wie lange Krimis noch begeistern werden.

Am 2. Mai startet die CRIMINALE 2017 in Graz. Das internationale Krimifestival kommt erstmals in die Steiermark und bringt deutschsprachige Bestsellerautoren ins ganze Bundesland. Mittendrin ist der Stainzer Günter Neuwirth, der den internationalen Krimitreff organisiert und am 2. Mai selbst im Dachbodentheater liest

Über ein paar Etappen. Zuerst mal habe ich mein Studium abgeschlossen, dann habe ich einen Job gesucht und in Graz einen gefunden. Dann ist meine älteste Tochter zur Welt gekommen. Meine Partnerin und ich haben nach einem Nest für unsere Küken gesucht und in Stainz genau das Richtige gefunden. Unsere kleinen Piepmätze sind mittlerweile gar nicht mehr so klein und können in der Weststeiermark in einem wunderbaren Umfeld flügge werden.Schon in der HTL habe ich kiloweise Taschenbücher weggepackt, also kam die Idee, mich nicht nur einer technischen, sondern auch einer humanistischen Ausbildung zu unterziehen. Gedacht, getan!Meine allerersten Schreibversuche als Teenager lagen im Bereich Sciene-Fiction, danach habe ich vieles ausprobiert, mal ein Drehbuch, mal satirische Bühnenliteratur, sprich Solokabarett, mal Lyrik, mal Intellektuellenprosa und eben auch Kriminalliteratur. Ich schreibe Krimis, weil das Genre riesige Möglichkeiten der literarischen Entfaltung bietet und weil man mit Krimis die Menschen erreicht. Ich will ja für das Lesepublikum schreiben, nicht für Bibliotheksarchive.Die Attraktivität des Kriminalromans liegt zu einem guten Teil an der starken Verankerung in der örtlichen und zeitlichen Realität, und meine Realität ist das Leben am Waldrand der Koralpe und in der Landeshauptstadt Graz. Klar, dass meine Wahlheimat mich auch literarisch inspiriert.2009 war ich das erste Mal bei einer CRIMINALE. Als noch unbekannter Autor habe ich gedacht, dass das eine furchtbar peinliche Erfahrung werden wird, dass mich die Stars der Szene nicht einmal ignorieren werden, dass alles ganz blöd und mühsam werden wird. Das Gegenteil war der Fall. Die Krimiszene ist wohltuend locker und zugänglich, der Arroganzfaktor ziemlich niedrig, also habe ich die Anfrage, mal in Graz eine CRIMINALE auf die Beine zu stellen, mit Freude angenommen. Und sehr viele Leute getroffen, die mithelfen, das Festival zu realisieren.Auf zwei echte Kaliber des deutschsprachigen Krimis. Tatjana Kruse ist für mich eine der größten Satirikerinnen des Kriminalromans. Und Andreas Gruber ist mit seinen knackigen Thrillern in seinem Heimatland Österreich wenig bekannt, aber unsere deutschen Nachbarn reißen sich um seine Bücher. Und ich werde Faxen machen, indem ich aus der Anthologie „SOKO Graz-Steiermark“ lese. Mit solchen Gästen ist beste Unterhaltung garantiert.Er muss die Fantasie haben, sich Geschichten auszudenken, in denen existenzielle Fragen aufgeworfen werden, die aber so irdisch verwurzelt sind, dass das Lesepublikum spürt, mitten im Geschehen zu stehen.Solange, bis die Menschheit moralisch so weit vorangeschritten ist, dass Mord und Totschlag nur mehr aus den Geschichtsbüchern bekannt ist. Ein kleiner Tipp des ausgebildeten Philosophen: wird noch ein bissl dauern.