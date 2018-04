"Ein Kamel auf Reisen" holte sich den Tagessieg

29.04.2018, 16:40 Uhr

(Schwanberg),(Schwanberg),(St. Peter i.S.) und(St. Andrä i.S.) haben beim Bezirkswettbewerb "Musik in kleinen Gruppen" in Leutschach in der Stufe D unglaublicheabgeräumt.Mit Werken von Johann Sebastian Bach, Antonin Dvorak und dem Professor für klassisches Saxophon an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien Oto Vrhovnik konnte das Saxophonensemble unter der Leitung vonam Sonntag, dem 29. April 2018, die Jury im Knielyhaus in Leutschach vollstens überzeugen und Höchstpunke ihr Eigen nennen. Ensemblemitglied und Musikstudent Markus Adam komponierte für den Wettbewerb ein eigenes Stück mit dem Titel "Ein Kamel auf Reisen."Am 09. und 10. Juni 2018 geht es für das junge Ensemble nun zum Landesbewerb ins Volkshaus Wartberg.