Geburtstagsglückwünsche an Johann Zmugg

25.09.2017, 14:01 Uhr

Der Kameradschaftsbund Stainz gratulierte zum 65-er.

Mit „Silber“ im Gepäck machten sich Obmann August Adam und Franz Hopfgartner, Vizeobmann des ÖKB-Bezirksverbandes, am vergangenen Samstag auf den Weg zu Johann Zmugg, um ihm zu seinen 65. Geburtstag zu gratulieren. „Wir danken dir für deine Mitarbeit“, wünschte August Adam dem Jubilar viel Gesundheit für die Zukunft. „In dieser Zeit hat sich einiges getan“, spielte Franz Hopfgartner auf die 40-jährige Mitgliedschaft des ehemaligen Feuerwehrkommandanten an. Er erinnerte an die Zusammenarbeit von Feuerwehr und Kameradschaftsbund und sprach die gemeinsame Zeit im Rassacher Gemeinderat an. Als Dank und Anerkennung überreichte er dem Jubilar die Urkunde zur Verleihung der Silber-Medaille des Ortsverbandes Stainz und heftete das dazugehörige Abzeichnen an das Revers. Als Mitbringsel hatte die ÖKB-Delegation Vorteilscard, Aufkleber und Vereinszeitung „Courage“ mit dabei.„Ob ich die Auszeichnung verdiene, weiß ich nicht“, gab sich Johann Zmugg nach der Überreichung bescheiden. Obwohl: Im Zusammenspiel mit der Feuerwehr wurde viele gemeinsame Aktionen absolviert. Für die Zukunft kann er sich eines vorstellen: „Wenn es mir ausgeht, werde ich öfter bei Ausrückungen dabei sein.“ Die Antwort kam prompt: „Krawatte und ÖKB-Hemd stellen wir gerne zur Verfügung.