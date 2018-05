Ludwig Seyer zum 93-er beglückwünscht

05.05.2018, 14:49 Uhr

Gratulation durch den Kameradschaftsbund Stainz.

Es war eine karge Zeit, in der Ludwig Seyer seine Kinder- und Jugendzeit bei den Eltern und der Arbeit in der Landwirtschaft verbrachte. Mit 17 Jahren dann der Donnerschlag: Einrückung 1943 zunächst zum Arbeitsdienst und dann zur Wehrmacht. Nach einem Jahr Gefangenschaft im ehemaligen Jugoslawien kehrte er erst im Jahr 1946 in die Heimat zurück.Nach der Rückkehr aus dem Weltkrieg hieß es daheim kräftig anpacken. Das Wirtschaftsgebäude war zu erneuern, zusätzlich bauten die Eltern ein neues Haus. Danach zog es Ludwig Seyer aber weg vom elterlichen Hof, er war bei verschiedenen Stationen und in unterschiedlichen Berufen tätig. Bis zu seiner Pensionierung 1985 war er bei der Firma Grünewald beschäftigt.Privat brachte Ehefrau Josefa, die er 1954 in Stainz zum Traualtar führte, eine Wende in das Leben von Ludwig Seyer. Die Töchter Gerti und Ingrid ließen die Familie anwachsen, in der Folge kamen vier Enkerl und drei Urenkelkinder dazu. 1956 erwarb die Familie ein landwirtschaftliches Anwesen, das sie in der Folge sanierte und ausbaute. Im Nebenerwerb bewirtschaftete Ludwig Seyer einen Obstbaubetrieb.Bei der familiären Geburtstagsfeier am 4. Mai gesellte sich August Adam vom Kameradschaftsbund Stainz dazu. „Es ist schön zu sehen, dass du sehr gut beisammen bist“, wünschte der Obmann dem Jubilar zu seinem 93-er noch viele gesunde Jahre. Mit dem ÖKB verbindet Ludwig Seyer eine gut sechzigjährige Mitgliedschaft.