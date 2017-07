Zum 65-er von Erna Scheer

16.07.2017, 15:54 Uhr

Der Kameradschaftsbund Stainz gratulierte.

Die Laudatio für die am 13. Juli geborene Erna Scheer zu halten war Aufgabe von ÖKB-Bezirksvizeobmann Franz Hopfgartner. Er bezeichnete es als Ehre, der Krebs-Geborenen gratulieren zu dürfen und blätterte in ihrem Lebensbuch. Mit drei Geschwistern beim „Reinischwirt“ in Kloster aufgewachsen, wählte sie nach der Schule Köchin und Kellnerin als ihren Beruf. Mit 27 heiratete sie den Bergbauern Franz Gugl, mit dem sie – zunächst gemeinsam, nach der Scheidung 1988 allein - die Kinder Wolfgang, Franz, Erika und Marianne großzog. Im Schul- und Jugendfreund Franz Scheer fand Erna Scheer ihren neuen Lebenspartner. 1991 zog sie zu ihm nach Greisbach, zwei Jahre später kam Tochter Melanie zur Welt. Geheiratet wurde im Jahr 1998.Neben ihrer Rolle in der Familie engagierte sich die 65-Jährige auch beim Kriegsopferverband Stainz. Ihr Engagement widmet sie neben Bad Gams und Kloster auch dem Kameradschaftsbund Stainz, dem sie seit 22 Jahren, aktuell in der Funktion der Marketenderin, angehört. „Ohne dich gibt es praktisch kein Ausrücken“, bedankte sich Hopfgartner für die Kriegerdenkmalpflege und den Schnapsverkauf und wünschte viel Muße, weiter den Neigungen wie Schnapsen, Kegeln, Nähen und Stricken zu frönen.Den halbrunden Geburtstag wollte der Kameradschaftsbund Stainz nicht ohne eine besondere Ehrung vorübergehen lassen. Obmann August Adam bedankte sich bei Erna Scheer für ihre besonderen Verdienste und überreichte ihr gemeinsam mit Bezirksobmann Erich Resch die Ehrenmedaille des Ortsverbandes Stainz in Gold mit Masche.