30 Jahre Reit- und Fahrverein Preding

03.05.2018, 13:41 Uhr

Mit 260 PS ins 30-jährige Jubiläum - steirische Springreiter messen sich in Preding.

PREDING. Am kommenden Wochenende, also vom 4. bis 6. Mai, dreht sich in Preding wieder alles um den Pferdesport. Auf der Anlage des Reit- und Fahrverein Preding werden Springreiter aus ganz Österreich mit 260 Pferden zum Predinger Frühjahrsturnier erwartet. Für Hausherr Alois Stoiser ein guter Start in die Jubiläumssaison: "Wir feiern in diesem Jahr unser 30-jähriges Vereinsjubiläum und freuen uns, dass offenbar viele steirische Reiter mit uns feiern wollen! Das Frühjahrsturnier ist für viele Teilnehmer ein Fixtermin, die Austragung der Alpenspan Team Tour und der steirischen Cupserien bietet natürlich zusätzlichen Anreiz."

Prominente Springreiter am Start

Erster Flohmarkt

Am Start werden unter anderem WM und EM Teilnehmer Markus Saurugg, dessen Neffe und Alpenspan Team Tour Mitbegründer Benjamin Saurugg, die vielfachen Landesmeister Alfred Greimel und Mario Bichler sowie Lokalmatadorin Elisabeth Stoiser sein.Neben den Springreitbewerben wird erstmals auch ein Flohmarkt für Reitsportartikel am Samstag, dem 5. Mai von 9 bis 13 Uhr stattfinden, Anmeldung unter Tel.: : 0664 37 023 76)4. bis 6. Mai 2018, Start der Bewerbe täglich um 8 UhrReiter aus ganz Österreich mit rund 260 Pferden sind am StartSpringreitbewerbe aller Klassen von 70 cm bis 1,40 m2. Teilbewerb der steirischen Mannschaftsserie "Alpenspan Team Tour", Styrian Youngster Cup, Reitsport Zwerlin Cup, Horse Experts KleinpferdecupFlohmarkt für Reitsportartikel am Samstag, 05.05., von 9 bis 13 UhrDer Eintritt an allen Tagen frei!