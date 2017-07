46. Schwanberger Strandfest

Die Temperaturen steigen, die Nächte werden lauer – es wird wieder Zeit für das Schwanberger Strandfest.

Am 28. und 29. Juli 2017 geht das bereits 46ste Schwanberger Strandfest über die Bühne.

Musikalisch und Kulinarisch wird wieder ein breites Feld geboten. Am Freitag startet ein Dämmerschoppen mit dem Musikverein „Sankt Georg Kagran“ aus Wien um 19:30. Ab 21:30 stehen die „Stockhiatla“ auf der Bühne. Am Samstag beginnt die Partynacht wiederum mit einem Dämmerschoppen mit dem Musikverein „Sankt Georg Kagran“. Anschließend betreten die Damen und Herren von „SMASH“ die Bühne am Freibadgelände.



Ab sofort gibt es Karten bei allen Musikerinnen und Musikern der Marktmusikkapelle Schwanberg.

VVK: € 5,00 AK: € 7,00