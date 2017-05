Konzert und Lesung in der Pfarrkirche StainzEin Fortissimo-Akkord und drei Klavier-Saiten sind zerstört. Das erste Orchester-Zwischenspiel in seinem 4. Klavier-Konzert und zwei Leuchter fliegen durch die Luft. Ein hitziger Wortwechsel im Gasthaus und der Teller landet samt Gulasch im Gesicht des Kellners. Nein, es geht um keinen Rockstar, keinen Rowdy oder Wüstling. Beethoven selbst steckt dahinter. Die Liste seiner Sonderaktionen ist aberwitzig…Drückt sich so sein Charakter aus? Ist es die Panik vor der inneren Enge? Vor der immer gespenstischer werdenden Stille in seinen Ohren? Und: Kann so jemand wirklich lieben? Was steckt dahinter, wenn in seinen Briefen an die „unsterbliche Geliebte“ so feurig-liebestoll aus ihm herausbricht: „Mein Engel, mein alles, mein Ich“?Wir dringen weiter ein in diese tosende Beethoven ?sche Stille. Spüren förmlich wie er sichkübelweise Wasser über den Kopf schüttet, bis auch der Nachbar unter ihm zu einer unfreiwilligen Dusche kommt. „About Beethoven“ entführt durch Briefe, Aufzeichnungen und Erinnerungen von, an und über Beethoven und seine Musik in das widersprüchliche Universum des Titanen.

Julia Stemberger - RezitationFriedrich Kleinhapl - CelloAndreas Woyke - KlavierText-Arrangements: Heidrun Maya HagnErwachsene 35,00; ermäßigt 16,00; Abendkasse: 36,00 bzw 17,00Karten: Trafik Schauer in Stainz, bei allen oeticket-Verkaufsstellen, AbendkasseInfos: www.stainzeit.at und 0699 10416347