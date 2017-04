26.04.2017, 16:33 Uhr

17 Gruppen, darunter fünf Gruppen aus dem benachbarten Slowenien, stellten sich am 22.04. dem Abschnittsfunkbewerb des Abschnittes Eibiswald, der diesmal das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Wielfresen als Start und Ziel hatte.



Verdienstkreuz in Silber für Puschmann

WIES. Um 7 Uhr startete die erste Gruppe auf die anspruchsvolle Strecke. Die Bewerbsverantwortlichen mit Abschnittsfunkbeauftragtem HLM Gerhard Michelitsch und Streckenverantwortlichem EHBM Horst Puschmann hatten für die Gruppen wieder eine interessante Strecke mit zahlreichen feuerwehrtechnischen Aufgaben vorbereitet.Auf zum Teil besetzen und unbesetzten Stationen galt es unter anderem Marschzahlen festzustellen, Lageskizzen anzufertigen, Wegbeschreibungen zu verfassen, Sanitätsaufgaben zu lösen, Einsatzsofortmeldungen abzusetzen, Fragen zu beantworten oder etwa eine Tragkraftsspritze zu starten und damit anzusaugen. Die Stationen selbst mussten nach einer vorgegebenen Wegbeschreibung angefahren werden. Auch diesmal führte der Bewerb die Kameraden auf slowenisches Staatsgebiet, mit schon fast abenteuerlich anmutenden Grenzübertritten angesichts der Feld- und Waldwege, auf denen diese und auch ein Teil des Streckenverlaufs erfolgten.Zur Abschlusskundgebung begrüßte Abschnittskommandant ABI Karl Koch den Bereichsfeuerwehrkommandantstellvertreter BR Fritz Reinprecht, den Bürgermeister der zuständigen Marktgemeinde Wies Josef Waltl, 1. Vizebürgermeister Franz Jöbstl, 2. Vizebürgermeisterin Theresia Koch, Bereichsfunkbeauftragten OBI Franz Jandl und nicht zuletzt Franc Zeleznik als Vertreter der slowenischen Feuerwehren, die auch während des Bewerbs unterwegs waren um die Stationen zu besuchen.Eine besondere Ehre wurde in diesem Rahmen EHBM Horst Puschmann zu teil. Seit nunmehr 40 Jahren arbeitet er federführend am Funkbewerb mit, dafür wurde ihm von BR Fritz Reinprecht als erstem Mitglied im Abschnitt Eibiswald das Verdienstkreuz in Silber des Bereichsfeuerwehrverbandes Deutschlandsberg verliehen.Besonders erfreut zeigte sich ABI Koch, dass zwölf der 13 Feuerwehren des Abschnittes am Bewerb teilgenommen haben. Die Ehrengäste dankten in ihren Ansprachen den Kameradinnen und Kameraden für ihre Einsatzbereitschaft, Bürgermeister Waltl drückte diesen Dank auch in Form einer Getränkespende für alle anwesenden Kameraden aus. Nicht zuletzt galt ein Dank den Bewerbsverantwortlichen und allen Helfern im Hintergrund, die die Durchführung erst ermöglichten. ABI Koch bedankte sich auch bei der FF Wielfresen mit Kommandant HBI Alfred Maurer für die zur Verfügung Stellung der Räumlichkeiten und die Versorgung der Teilnehmer.Als Sieger ging diesmal die Freiwillige Feuerwehr Wies aus diesem Bewerb hervor, die damit auch den Wanderpokal, zumindest für ein Jahr, mit nach Hause nehmen durfte.

Das Ergebnis:1. FF Wies2. PGD Slemen I3. PGD Muta4. FF Pölfing-Brunn5. FF St. Oswald ob Eibiswald6. FF Soboth7. FF Vordersdorf8. FF Eibiswald9. PGD Radlje ob Dravi10. FF Wielfresen11. FF Pitschgau-Haselbach12. PGD Kapla13. PGD Slemen II14. FF Hörmsdorf15. FF St. Ulrich i. G.16. FF Steyeregg17. FF WernersdorfVon HBI Hans Jürgen Ferlitsch