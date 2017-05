"Anwandern" hieß es kürzlich in St. Josef

08.05.2017, 10:12 Uhr

Der feierlicher Saisonauftakt wurde vom ORF Steiermark begleitet

ST. JOSEF. Begrüßt von der Ortsmusikkapelle St. Josef startete das Theaterdorf St. Josef mit über 500 Wanderfreudigen aus Nah und Fern offiziell in die neue Saison.Vizebürgermeister Alois Gangl begrüßte alle Teilnehmer, so auch den „Wetterpauli“ Paul Prattes aus St. Ulrich mit seinem Team vom ORF Steiermark, der für Aufnahmen zum ORF-Wetterbericht in Steiermark Heute vor Ort war. Vom Dorfplatz St. Josef führte die Route in bewährter Weise nach dem Großen Teich in Richtung LGH-Mostschenke Neumann bzw. über Wetzelsdorfberg nach Oisnitz zum Wia z´haus beim Broadmoar und zum GH Hitty und wieder zurück zum LGH Josefiwirt und zum Theatercafé.Die Gastronomiebetriebe entlang der Theaterwanderwege verwöhnten die durstigen und hungrigen Gäste mit dem Besten aus Küche und Keller und sorgten mit einem abwechslungsreichen Programm aus Musik und Unterhaltung für einen vergnüglichen Aufenthalt. Bei der Teilnehmerprämierung wurden tolle Preise überreicht.