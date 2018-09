Beratung für ein Plus an Genuss

13.09.2018, 21:27 Uhr

Seit 7. September gibt es im Bezirk Deutschlandsberg eine kostenlose, persönliche Ernährungsberatung.

Individuelle Beratung

Falsche Ernährung kann zu Beschwerden und sogar Krankheiten führen. - Um diesem Faktum entgegenzuwirken, gibt es im Rahmen des Programms "Gemeinsam g'sund genießen - daheim und unterwegs", das vom Gesundheitsfonds beauftragt wurde und von der Fachhochschule JOANNEUM umgesetzt wird, seit 7. September eine kostenlose Ernährungsberatung in den steirischen Bezirken.Im Bezirk Deutschlandsberg beantwortet Diätologin Birgit Wirnsberger alle Fragen rund um das Thema gesunde Ernährung. "Unser Fokus liegt auf einer individuellen Beratung, zu der jeder Deutschlandsberger mit jedem Thema kommen kann", informiert Wirnsberger. Einen Beratungsschwerpunkt wird, so die Ernährungsexpertin, jedoch sicherlich das Thema Abnehmen bilden. "Denn mit Übergewicht gehen Begleiterkrankungen einher, die sich als problematisch erweisen können."

Portion und Geschmack

Regelmäßig essen

Ihr Grundsatz in Hinblick auf eine gesunde Ernährung: "Wichtig ist es, bunt zu essen. Denn damit nehme ich schon eine gewisse Auswahl aus der Obst- und Gemüsepalette zu mir. Für mich gibt es auch keine 'gesunden' bzw. 'ungesunden' Lebensmittel; jedes Lebensmittel hat seine Berechtigung", führt Wirnsberger aus. Maßgeblich sei allerdings die Menge, die davon gegessen wird. Neben der Portionsgröße steht für Wirnsberger auch der Geschmack im Fokus, denn: "Das Essen muss schmecken!" Des Weiteren empfiehlt Wirnsberger, sich mit dem Thema "Ernährung" zu beschäftigen, d.h. auch mit dem Energiegehalt einzelner Lebensmittel: "Dabei geht es nicht ums Kalorienzählen, sondern darum, dass ich weiß, was ich zu mir nehme, wenn es eine Rolle spielt."Häufige "Ernährungsfehler" sieht die Expertin in der Tatsache begründet, dass oftmals nicht regelmäßig gegessen wird und sich abends Heißhungerattacken einstellen. Dem Faktor Zeit sei auch der Griff zu Fertigprodukten geschuldet, die jedoch Zusatzstoffe mit appetitanregender Wirkung enthalten. Zu vermeiden sei des Weiteren ein Übermaß an tierischen Produkten, deren Begleitstoffe - wie z.B. Cholesterin, Purine oder gesättigte Fette - in großen Mengen negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben können. Birgit Wirnsberger empfiehlt in der Folge eine "überwiegend vegetarische Ernährungsform" und rät dazu, selber vermehrt zum Kochlöffel zu greifen.In Deutschlandsberg findet die Beratung in der Bezirkshauptmannschaft statt. Die kostenlose Ernährungsberatung richtet sich an alle Einwohner des Bezirks, besonders an ältere Personen und Personen mit Übergewicht. Beratungstermine können bei Diätologin Birgit Wirnsberger unter der Tel. 0699/17 98 85 31 vereinbart werden.Das Projekt wird mithilfe des Gesundheitsfonds Steiermark und Gesundheitsförderungsfonds Steiermark finanziert.