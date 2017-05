Berg.- und Naturwacht Deutschlandsberg mit Firmlingen im Einsatz

05.05.2017, 19:57 Uhr

Sieben Burschen aus der Groß St. Florianer Firmgruppe haben gemeinsam mit der Berg- und Naturwacht der Ortseinsatzstelle Deutschlandsberg eine Bank in Trahütten revitalisiert.

DEUTSCHLANDSBERG. Im Zuge ihres Firmunterrichtes haben sieben Burschen im Alter von 14 Jahren aus Groß St. Florian mit der Berg- und Naturwacht der Ortseinsatzstelle Deutschlandsberg am Paraplui in Trahütten eine Bank in Aussichtslage vor ihrem völligen Verfall gerettet und wieder in Stand gesetzt.Es wurde geschliffen, gesägt, geschraubt und diskutiert:Julian, Marcel, Hannes, Philipp, Lukas, Markus und Klemens waren mit Feuereifer bei der Sache und hatten auch noch jede Menge Spaß.

Ein gemeinsames Erlebnis

Und schließlich steht jetzt die Bank in ihrer neuen Pracht für Wanderer bereit.Nach Abschluss der Arbeiten konnten sich die jungen Leute beim Würstelbraten stärken und das Erlebte besprechen.Ortseinsatzleiterin Sigrid Utri übernahm die Organisation während ihr Kollege Gerald König den Burschen mit Werkzeug tatkräftig zur Seite stand. Auch ein Nistkasten konnte repariert und wieder aufgehängt werden."Einen besonderen Dank möchten wir der Firma Holztreff Liechtenstein für die Spende des Lärchenholzes aussprechen", so Siegrid Utri.