Besuch der Bauarbeiten auf dem Hauptplatz Stainz

20.07.2017, 09:53 Uhr

Koordinatorin Sandrina Schöller im Frage und Antwort-Modus.

Der Gang auf den Hauptplatz, um zu beaufsichtigen, anzuweisen oder nachzufragen gehört mittlerweile zur täglichen Routine von Sandrina Schöller. „Mein Puls ist noch in Ordnung“, gibt sie sich überzeugt, dass die Bauarbeiten auf dem Hauptplatz planmäßig am 21. November abgeschlossen sind.Was ist seit der Spatenstichfeier am 6. Juni geschehen? Die Grünflächen samt ihrer Einfassung und der Springbrunnen wurden abgetragen. „Drei Gebäude sind bereits angeschlossen“, informiert Schöller über die in riesigen Betonrohren erfolgte Oberflächenentwässerung von der Höhe Schaar bis zum Lehner-Haus. Gleichzeitig wurde die Flucht der Einlaufschächte hergestellt. Als nächste Aufgabe kam den Leitungsträgern die Aufgabe zu, ihre Anschlüsse für Fernwärme, Energie, Gas, Strom, Telefon und Technik zu den Häusern zu verlegen. „Dort ist der Verteiler vorgesehen“, begründet sie die aktuelle Sperre der Steggasse. Der Überbegriff Technik umfasst auch den Anton-Selak-Weg, in dem die technische Infrastruktur für Veranstaltungen auf dem Hauptplatz untergebracht wird.Wie geht es weiter? Im unteren Hauptplatzbereich ist die Versetzung der Mariensäule um einen Meter in Richtung Apotheke vorgesehen. Danach beginnen die Planierarbeiten am Untergrund für die Pflasterung, während sich die Arbeiten an der Oberflächenentwässerung vom Lehner-Haus weiter herauf bis zur Landesstraße vor dem Rathaus verschieben.„Danach ist Winterpause“, verrät Sandrina Schöller, dass die Arbeiten in der Bahnhofstraße planmäßig im Frühjahr an die Reihe kommen.