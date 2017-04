Bewegung und Sprache gut unter einen Hut gebracht

27.04.2017, 14:33 Uhr

Der Countdown für die Anmeldung zur Ganztagsschule Wernersdorf läuft!

Kinder beschäftigen sich in ihrer Freizeit gerne stundenlang mit dem Fernseher und Computer. Die Betätigung von Tastatur oder Fernbedienung ist dann meist die einzige Bewegung. Das Modell der Ganztagsschule Wernersdorf räumt Sport und Sprache einen großen Bewegungsfreiraum ein. Die Anmeldefrist dafür endet mit der ersten Maiwoche!

In der Volksschule Wernersdorf begegnet man der Eule auf Schritt und Tritt. Sie steht nicht nur für Klugheit, sondern vor allem für Bewegung und die englische Sprache, die wiederum tragende Säulen der Ganztagsschule (GTS) in verschränkter Abfolge sind. Diese schart – übrigens als erste im Bezirk Deutschlandsberg– in Wernersdorf in den Starlöchern. Bis Ende der ersten Maiwoche haben Eltern noch Gelegenheit, ihr(e) Kind(er) anmelden.„Der Schultag, der für alle Kinder bis 16 Uhr dauert, wird durch den rhythmischen Wechsel von Unterrichts- und Freizeitstunden abwechslungsreich gestaltet.“Volksschuldirektorin Isabella PühringerBei der GTS wechseln Freizeit- und Unterrichtsblöcke mehrmals pro Tag, es gibt keinen starren Fächerkanon, dafür individuelle Lehrpläne, lange Bewegungspausen im Freien und keine Aufgaben für zuhause. Vier Stunden Englisch pro Woche ab der ersten Schulstufe – das sind rund 150 Stunden im Laufe eines Jahres – sollen dazu beitragen, die Sprachkenntnisse zu vertiefen und zu perfektionieren. Schulleiterin Isabella Pühringer begründet den Sprachenschwerpunkt damit, dass „Englisch bereits in den meisten Berufen als Grundkompetenz vorausgesetzt wird.“Die tägliche Turnstunde und Bewegungseinheiten an der frischen Luft sind fix im Stundenplan verankert. Die räumlichen Voraussetzungen dafür sind vorhanden. „Wir haben einen Turnsaal, einen Sport- und Spielplatz, ein Schwimmbad, Wiesen und Wälder“, zählt Pühringer auf. Dazu kommen einmal in der Woche zwei Schnuppereinheiten mit Sportvereinen. Vormittags werden auch Projekte mit verschiedenen Vereinen durchgeführt.Die Kosten für die GTS (95 Euro/Monat plus Mittagessen) seien nicht höher als die für die herkömmliche Nachmittagsbetreuung in anderen Volksschulen, betont die Direktorin. Das Anmeldeformular kann unter www.gts-wernersdorf.at heruntergeladen und ausgefüllt an die Schule übermittelt werden: info@gts-wernersdorf.atFotos: Josef Fürbass