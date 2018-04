Bezirkstag der Berg- und Naturwacht Deutschlandsberg

19.04.2018, 14:49 Uhr

Die Jahreshauptversammlung der Berg- und Naturwacht des Bezirks Deutschlandsberg fand im Gasthof Messner in Soboth statt. Bezirksleiter Martin Povoden hielt Rückschau über das abgelaufene Einsatzjahr 2017.

SOBOTH. Mehr als 80 Berg- und Naturwächter aus dem Bezirk Deutschlandsberg sowie zahlreiche Ehrgäste, darunter Bezirkshauptmann HR Dr. Hemut Theobald Müller, Bezirksjägermeister OSR Hannes Krinner, Polizei-Chefinspektor Karl Sungi, BuNW-Landesleiter stv Gerhard Huber, Bergrettungseinsatzleiter Karl Fauland sowie der Obmann stv des Steiermärkischen Bauernbundes Ing. Max Habisch folgten der Einladung des Bezirksleiters.

5000 Stunden, 30.000 Kilometer

Bezirksleiter Povoden gab einen umfassenden Überblick über das im abgelaufenen Jahr Geleistete und präsentierte das Arbeitsprogramm für das Jahr 2018. Durchaus beeindruckend, was die Berg- und Naturwächter im abgelaufenen Jahr leisteten: So wurden im Jahr 2017 für Aus- und Weiterbildung sowie Einsatz- und organisatorische Tätigkeiten mehr als 5000 Stunden unentgeltlich geleistet und dabei annähernd 30.000 km zurückgelegt.Bezirkshauptmann HR Müller konnte im Rahmen der Veranstaltung fünf neue Mitglieder angeloben, einige verdiente Mitglieder auszeichnen und bedankte sich in seinen Schlussworten für die gute Zusammenarbeit.Anfang 2018 wurden alle Ortseinsatzleiter der Organisation mittels Wahlen, die im Drei-Jahresrhytmus durchgeführt werden, in ihren Funktionen bestätigt, so auch der Bezirksleiter, der einstimmig wiedergewählt wurde.