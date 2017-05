Brandeinsatz bei einer Holzindustrie in Preding

03.05.2017, 15:18 Uhr

Ein Motoren- bzw. Maschinenbrand hat die Einsatzkräfte in Preding und Wettmannstätten auf den Plan gerufen.

Rasches Eingreifen verhinderte Schlimmeres

PREDING. Am Mittwoch, dem 3. Mai, um 6.39 Uhr wurden laut Alarmplan die Feuerwehren Preding und Wettmannstätten zu einem Brand einer elektrischen Anlage in einer Holzindustrie in Preding alarmiert.Nach Ankunft der ersten Feuerwehrmannschaften und der anschließenden Erkundung, konnte Einsatzleiter HBI Fritz Sundl von der FF Preding Entwarnung geben.Es gab einen Motoren- bzw. Maschinenbrand. Der Brand konnte zum Glück durch geschulte Mitarbeiter der Holzindustrie selbst gelöscht werden. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein weiterer Ausbruch des Feuers verhindert werden.Der entstandene Rauch wurde mittels zweier Hochdrucklüfter aus der Werkshallte geblasen.Die zwei alarmierten Feuerwehren konnten um 7.30 Uhr wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.Eingesetzt waren:TLFA, MTFA Preding mit zwölf MannTLFA, MTF Wettmannstätten mit zehn MannPolizei Gr. St. FlorianRotes KreuzVon HLM Georg Teppernegg