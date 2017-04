CRIMINALE Steiermark-Graz

SOKO Graz – SteiermarkKurzgeschichten zur Criminale 2017Gekommen, um zu mordenBeschauliches Graz? Idyllische Steiermark? Das Böse ist bekanntlich immer und überall. Davon wusste schon die steirische Popgruppe EAV ein Lied zu singen. Und das gilt erst recht, wenn an die 200 Krimiautoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Graz einfallen, um dort die CRIMINALE 2017 zu veranstalten. Doch damit nicht genug. Ihre literarisch-kriminellen Spuren führen weiter durch die Steiermark, zu jenen Tatorten, die in spannenden Kurzkrimis verewigt wurden – von 15 AutorInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz: Isabella Archan, Klaudia Blasl, Christine Brand, Constanze Dennig, Christiane Dieckerhoff, Herbert Dutzler, Christiane Franke, Carsten Sebastian Henn, Reinhard Kleindl, Beate Maxian, Günter Neuwirth, Alexander Pfeiffer, Elke Pistor, Robert Preis und Herausgeberin Claudia Rossbacher.

LESUNG am 2.5.2017 um 20.00 Uhr im Dachbodentheater StainzEs lesen : Tatjana Kruse,BRD, Andreas Gruber und Günter Neuwirth ÖsterreichKarten: Trafik SCHAUER in Stainz, oeticket-Verkaufsstellen und auf www.stainzeit.atInfo: 0699 10416347