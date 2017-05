Das Einmaleins für Florianijünger

02.05.2017, 13:18 Uhr

Die Grundausbildung I im Abschnitt Unteres Stainztal ist abgeschlossen

WETTMANNSTÄTTEN. 14 Feuerwehrmitglieder von verschiedenen Feuerwehren des Abschnittes 6 absolvierten die Grundausbildung 1 und setzten damit einen weiteren Grundstein in der Feuerwehrlaufbahn.Die Ausbildung bestand aus einem theoretischen bzw. aus einem praktischen Teil.Die Begrüßung und der theoretische Teil der Grundausbildung wurden Anfang April in Kraubath abgehalten.Der 2. Teil fand dann Mitte April in Wettmannstätten statt, wo das theoretische Wissen ins Praktische umgesetzt wurde.Das Erlernte wurde dann am 23. April 2017 mit einer theoretischen und praktischen Prüfung bzw. Abschlussübung von ABI Rudolf Hofer und HBM d.F. Werner Müller überprüft.Alle Teilnehmer bestanden die Ausbildung.ABI Hofer gratulierte den Feuerwehrkammeraden/inen zu ihrer Leistung und wünscht alles Gute für ihre Zukunft in der Feuerwehr.Dank gilt den Ausbildnern unter der Leitung von HBI Erich Halbwirth.