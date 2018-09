Das große Warten auf das Fest des Jahres

18.09.2018, 10:15 Uhr

Wein, Brauchtum, Musik, Kulinarik und Tracht in Eibiswald

Wie die Reflexionen der Sonne im Schilcherglas spiegelt auch das Eibiswalder Weinlesefest die Freude der Winzer über die Qualität der neuen Ernte wider. Auf die Lese folgt die Zeit des Dankens und des Feierns. Ausgiebig Gelegenheit dazu bietet vom 6. bis 7. Oktober 2018 das 21. Eibiswalder Weinlesefest. An beiden Tagen wird der absolut sehenswerte Erntedank- und Festwagenumzug durch den Ort rollen und die unzähligen Gäste aus nah und fern mit bunten Darstellungen erfreuen.

(jf). Das Weinjahr 2018, das nach einem schönen Sommer auf den Herbst zusteuert, lässt die Winzer jubeln. Früher als sonst warten die Trauben auf die Lese. Und in Eibiswald warten man schon sehnsüchtig auf das Weinlesefest...Vor zwei Jahrzehnten haben Franz Gutschy und Hermann Zatyko den Grundstein für diese Veranstaltung, die sich im Laufe der Zeit mit bis zu 5.000 Besuchern als größtes Fest der Region etablieren konnte, gelegt. Seit nunmehr sieben Jahren zeichnet Helmut Hochnegger für die Organisation und Durchführung des Eibiswalder Weinlesefestes, das vom gleichnamigen Verein, den Weinbaubetrieben, Marktwirten und Direktvermarktern aus der Region Eibiswald veranstaltet wird, hauptverantwortlich.Eröffnet wird das Weinlesefest am Samstag um 14 Uhr mit einem Erntedank- und Festwagenumzug. Rund 25 einfallsreich geschmückte Wagen, die von Oldtimer-Traktoren des „Großradler Dieselroßclubs“ gezogen werden, bringen den Besuchern das Brauchtum und Leben in der Region näher. Auf einem Wagen werden auch Weinkönigin Katja I. und ihre Weinhoheiten Lisa und Maria Platz nehmen.Musikalisch unterhalten ab 16 Uhr der Sulmtal Express, ab 19 Uhr der Wolf (Jörg Wolf) und ab 20 Uhr die Live Band Austria EGON7.Am Sonntag findet das Fest um 9 Uhr mit einem Gottesdienst und der Segnung der Erntedankkrone seine Fortsetzung. Ab 10.30 Uhr gibt es die zweite Auflage des Erntedank- und Festwagenumzuges mit dem “Großradler Dieselroßclub“, der Landjugend, der Marktmusikkapelle Eibiswald und dem Heiligen Urban. Ab 12 Uhr spielen dann das Trio Geht’s no und Musi+3 auf. Bereits Tradition hat am Sonntag die um 14 Uhr beginnende Trachtenmodenschau des Kleiderhauses Rath in Eibiswald. Bernd Pratter , Musikchef des ORF Steiermark, wird dass Geschehen auf dem Laufsteg moderieren. Ab 15 Uhr ist der Sänger und Frontman des Nockalm Quintetts Gottfried „Friedl“ Würcher auf der Bühne zu erleben.Natürlich hat das Weinlesefest auch regionale Spezialitäten, Kastanien und einen Kindervergnügungsplatz zu bieten. Hans Krainer wird an beiden Tagen – heuer übrigens zum 20. Mal – durch das Programm führen. Der Eintritt am Sonntag ist frei!Mehr Info unter www.weinlesefest-eibiswald.at Fotos: Josef Fürbass