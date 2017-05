Das war das Muttertagskonzert in St. Martin im Sulmtal

15.05.2017, 09:29 Uhr

Das Muttertagskonzert im Kultursaal von St. Martin im Sulmtal war für Jugendblasorchester, Schülerinnen und Schüler der Musikschule und den Chor der Volksschule ein großer Erfolg.

ST. MARTIN. Aufregend war der Abend im Kultursaal in St.Martin i. S., für die jungen Musiker der Erzherzog Johann Musikschule Wies Unterrichtsort St. Martin, den Chor der Volksschule St. Martin und das Jugendorchester St. Martin - St. Ulrich, galt es doch unter der musikalischen Leitung von Paul Teschinegg, speziell den Müttern zum Muttertag, einen besonderen musikalischen Blumenstrauß zu überreichen.Neben den Ehrengästen, VzBgm. Josef Assl, den Gemeindevertretern, Obm.Karl-Heinz Sommer, Kpm. Franz Waltl, Kpm.Fritz Haindl, Dir. Franz Masser, konnte Paul Teschinegg mit großer Freude, die Eltern Verwandten und Freunde der jungen Musiker begrüßen. Im vollen Kultursaal gab es wieder Vorführungen der besonderen musikalischen Vielfalt. Flöten, Klavier, Steir. Harmonika, Chor, Bläserensembles und als Höhepunkt das Jugendblasorchester, berührten die Herzen der Zuhörer.

Der nächste Auftritt naht

Der nächste ganz große Auftritt des Jugendblasorchesters ist am Sonntag, dem 21. Mai im Veranstaltungszentrum in Krieglach, bei dem Paul Teschinegg beim 8. Jugendblasorchester Landeswettbewerb Steiermark in der Stufe BJ (maximal Durchschnittsalter 14 Jahre) sich mit dem Jugendblasorchester den strengen Kriterien der Fachjury stellt. Das Jugendblasorchester St. Martin - St. Ulrich umfasst derzeit 34 MusikerInnen und wurde 2003 als Jugenblasdorchester der Wolfram Berg- und Hüttenkapelle St.Martin i.S., von Paul Teschinegg gegründet. 2004 gründete Paul Teschinegg die Orchesterklasse an der Volksschule St.Martin i.S. Durch die Gemeindezusammenlegung sind nun auch die jungen Musiker von St. Martin und St.Ulrich im Jugendblasorchester St.Martin - St.Ulrich, vereint. Die beiden Stücke "Break" Up (Pflichtstück) und "La Caracola" (Selbstwahlstück), wurden ebenfalls beim Muttertagkonzert bereits gespielt und mit viel Applaus quittiert.