Das war der Emmausgang in Wernersdorf

19.04.2017, 12:56 Uhr

Die Sternwanderung zur Emmauskapelle in Wernersdorf erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

WIES. Am Ostermontag fand in Wernersdorf wieder der traditionelle Emmausgang statt. Nach der Ankunft der Wanderer begann um 10.30 Uhr bei der Kapelle der Festgottesdienst, der von Univ.Prof. Philipp Harnoncourt, Pfarrer Markus Lehr, Pfarrer Siegfried Gödl und Diakon Johann Pucher abgehalten wurde. Neben dem religiösen Aspekt kam jedoch auch das Gesellschaftliche nicht zu kurz.In Vino VeritasDer Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Präsentation des EmmausWeins. Dabei handelt es sich um einen Schilcher, der unter strengen Auflagen von den Wernersdorfer EmmausWinzern gekeltert wird. Die heilige Zahl sieben spielt dabei eine zentrale Rolle: Jeder Winzer verwendet für den Emmauswein nur die Trauben von 77 gekennzeichneten Stöcken. In der Regel werden 777 Flaschen abgefüllt. Jedoch durch die Frostschäden 2016 steht in diesem Jahr nur eine limitierte Auflage (1/3 der Jahresmenge) zu Verfügung. Erstmals wurde der Emmauswein von allen Emmauswinzern von Hand signiert. Anschließend an die Präsentation dieses besonderen Tröpferls wurde gemeinsam mit Markmusikkapelle Wies und einem bunten Rahmenprogramm gefeiert.