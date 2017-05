Der "Kreativ Frühlingsmarkt" , war wieder einen Besuch wert!

03.05.2017, 15:01 Uhr

der Musikverein St.Stefan ob Stainz besuchte unseren "Kreativ Frühlingsmarkt" in der Tischlerei Marianne Fuchs . Wir bedanken uns auf diesem Weg bei allen anderen BesucherInnen sehr herzlich. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Ob es die Kulinarik ( der "Tischlerburger", die Mehlspeisen, die Getränke...) oder doch die kreativen Arbeiten aus Kupfer, Holz, Stoff, Beton oder Keramik waren, es ist uns wieder gelungen, eine Veranstaltung zu schaffen, die weit über die Grenzen von St.Stefan ob Stainz gefallen gefunden hat. So durften wir neben vielen Personen aus Politik und Wirtschaft wieder Herrn Mag.Franz Neumüller von der Pfarre Stainz begrüßen, der mittlerweile auch zu einem treuen Besucher geworden ist. Danke!Danke auch allen anderen BesucherInnen, denen es wert war,zu erleben. Sie alle konnten trotz der vielen BesucherInnen sich von der hohen Qualität der Arbeiten überzeugen. Wenn es IHNEN gefallen hat, Aussteller nicht in einer Lagerhalle, Tisch an Tisch gedrängt zu sehen und von Lärm belästigt zu werden, so beehren Sie uns bitte auch ambeimvon 9h bis 20 UHR!!! wieder.Sagen Sie es bitte weiter, helfen Sie uns, bekannter zu werden.Ihr Volker Weiss (Obmann des Vereins Indertischlerei)

Meinen Dank auch an alle HelferInnen für die großartige Unterstützung! Familie Ritter (Stefanie,Peter und Hans Peter) Sabine Fuchs, Anita Huber, Angela Daurer und Maria Langmann) Ohne Euch wären unsere Veranstaltungen nicht so erfolgreich!