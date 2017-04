Der Kulturberg bebt seit zehn Jahren

19.04.2017, 17:21 Uhr

Kultur wird in der Marktgemeinde Schwanberg gleich mehrfach hoch gehalten.



Auf ins Rondell



Der neue Pollanz-Roman

SCHWANBERG. Das Team rund um den Kulturberg Schwanberg hat sich Anfang des Jahres neu formiert und lässt zum 10jährigen Jubiläum mit einem abwechslungsreichen Programm aufhorchen. Gestartet wurde das Kulturjahr 2017 bereits mit einem Kinoabend in der Rondell Gallery zu dem Film „Tanguy – der Nesthocker“. Am 2. Juli sorgen die "Rabtaldirndln" mit ihrem Stück „Dirndl sucht Bauer“ in der Tenne am Brendlhof für einen amüsanten Abend. Im Herbst wird die junge österreichische Nachwuchskabarettistin Miriam Schmid in der Rondell-Gallery ihren Auftritt haben. Mit ihrem aktuellen Programm „Die Kotz“ gewann sie bereits den renommierten Kleinkunstvogel-Preis und überzeugt mit viel Irrwitz, Charme und Leidenschaft. Anfang Oktober begibt sich das Kulturberg-Team auf eine geschichtsträchtige Reise nach Budapest. Zu Faschingsbeginn im November findet in der Rondell Gallery ein „Konzert im Dunkeln“ statt. Mit dem Adventsingen in der Klosterkirche im Dezember findet das Kulturjahr einen besinnlichen und feierlichen Abschluss. Natürlich werden die Gäste bei allen Veranstaltungen nicht nur kulturell, sondern auch kulinarisch von den Betrieben und Wirten der Region verwöhnt. Infos unter www.kulturberg.at Eng verknüpft it der Kulturberg Schwanberg auch mit der Rondell Gallery als Wirkungsstätte. Unabhängig von der ortsansässigen Kururinitiative ist die Ausstellungssaison bereits eröffnet worden, nämlich mit der der Schau des Wieser Künstlers Vinzenz Pichler, der im oststeirischen Hainersdorf an seiner neuen Werkgruppe arbeitet.„Seine Gemälde miteinander verbunden geben für mich einen halluzinogenen Naturdokumentarfilm mit dem Titel 'das geheime Leben der Farben' ab", beschreibt Ausstellungsorganisator Bruno Wildbach die Arbeit des Künstlers.Zahlreiche Kunstinteressierte aus nah und fern versammelten sich daher zur Vernissage, die von Johann Pirker feierlich eröffnet worden ist. Bgm. Karlheinz Schuster freut sich, dass die Rondell Gallery zunehmend Resonanz in der Kunstszene erfährt.Autor und Kürbis Wies-Initiator Wolfgang Pollanz war ebenfalls unter den Eröffnungsgästen und wird die Ausstellung am 28. April um 19.30 Uhr mit der Präsentation seines neuen Romans „Hasta la vista, Baby“ bereichern. Die Ausstellung selbst ist noch bis 7. Mai zu sehen. Infos unter www.rondell-gallery.at