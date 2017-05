Der Stallhofer Maibaum ist 21 Meter hoch

01.05.2017, 19:24 Uhr

Das Aufstellen besorgten die Feuerwehrkameraden.

Alles aus einer Hand, nämlich jener der Freiwilligen Feuerwehr. Das trifft auf das Maibaum aufstellen am vergangenen Montag vor dem Rüsthaus in Stallhof zu.Feuerwehrmann Harald Kogler spielte den Discjockey und packte zur Unterhaltung der Besucher – darunter Bürgermeister Walter Eichmann, Vorstandsmitglied Franz Hopfgartner und Gemeinderätin Helga Sommer - auf dem Vorplatz seine volkstümliche Musikkollektion aus. Im Rüsthaus sorgten die Feuerwehrfrauen für eine ordentliche Versorgung mit Getränken, die FF-Youngsters waren für das Abservieren und das Aufstellen der Tische und Bänke verantwortlich, während sich die „g’standenen Männer“ auf den Kraftakt des Aufstellens vorbereiteten.Dann hieß es anpacken. Mit einem kollegialen „Gemma’s an!“ rief Reinhold Albler, erstmals in seiner Funktion als Kommandant, die Seinen zur Arbeit. Die Vorarbeit des Schnitzens hatten Adi Flecker, Heimo Göritzer, Walter Hamal, HBI a.D. Johann Knerl und Stefan Spangl geleistet, das Binden des Kranzes hatten Waltraud Flecker und Reinhold Albler übernommen.Letzter war auch zuständig für die Kommandos, um den von Gerald Liebmann beigestellten 21 Meter hohen Baum Schub für Schub aufzurichten. Mit Seilen wurde er links und rechts ausbalanciert, mit Schwabeln und Spargeln in die Höhe getrieben, bis schließlich Löschmeister Adi Flecker den Stamm sicher verkeilen konnte. Eine gute Leistung, die zu einem gemütlichen Zusammensitzen mit den Besuchern veranlasste.