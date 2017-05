Die Motorsägen hallten in Modriach

11.05.2017, 15:43 Uhr

Drei Stockerlplätze für Landjugendliche aus dem Bezirk Deutschlandsberg

DEUTSCHLANDBERG/MODRIACH. Beim Forstwirtschaft Regionalentscheid West in Modriach liefen die Motorsägen heiß: Insgesamt elf Burschen und ein Mädel aus dem Landjugendbezirk Deutschlandsberg stellten ihr Wissen und Geschick im Bereich Forstwirtschaft unter Beweis und kämpften um die Tickets für den Landesforstentscheid am 13. Mai in der FAST Pichl im Mürztal (BM).Bei den praktischen Disziplinen wie dem Fallkerb-, Fäll-, Kombinations-, Präzisionsschnitt und dem Kettenwechseln war nicht nur eine schnelle, sondern auch eine präzise Arbeitsweise gefragt. Weiters standen die Stationen Forsttheorie und Waldlehrpfad am Programm, bei dem Blätter, Samen und Waldschädlinge erkannt werden mussten. Hier zeigte sich, wer ein wirkliches Forstass ist.Schließlich durfte sich die Landjugend Bezirk Deutschlandsberg über drei Stockerlplätze freuen. Matthäus Edegger (OG Freiland) konnte seine letztjährige Platzierung (3. Platz) verbessern und holte sich mit nur 15 Punkten Rückstand auf den Erstplatzierten den zweiten Platz in der Kategorie über 18 Jahre. In der Kategorie U18 belegten unsere Forstler René Grubelink (OG Eibiswald) und Thomas Mandl (OG Groß St. Florian) mit nur wenig Rückstand den zweiten und dritten Rang.