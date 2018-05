"Die Seiltänzerin" gastierte in Stainz

07.05.2018, 08:10 Uhr

Aufführung im Rahmen der Reihe Sommertraumhafen.

Die „Importware“ Sommertraumhafen, die seit fast dreißig Jahren von „Kürbis Wies“ ausgehend den Bezirk mit Figurentheater bezaubert, machte am vergangenen Sonntag auch Station in Stainz. Die Seiltänzerin hieß das Stück (Regie Steve Tiplady) im Dachbodentheater, das Rebekah Wild und Nenè Lazaric ohne großen theatralischen Aufwand auf die Bühne zauberten.Im Spiel ging es um die Sehnsucht eines – rothaarig wie die Puppe – Mädchens, einmal in einem Zirkus arbeiten zu dürfen. Wehmütig schaute es den mutigen Artisten am Reck zu, die mit ihren Überschlägen das Publikum begeisterten. Auch das Zaubern, das Herausholen von Kaninchen oder Stofftüchern aus dem Zylinder, zog es in seinen Bann. Anfangs schaute es gar nicht gut aus für die kleine Jenny, niemand wollte ihre Künste beim Tanzen, beim Stolzieren auf den Stelzen und den ersten Übungen auf dem Reck sehen. Klare Erkenntnis: Für sie war kein Platz im Zirkus frei.Lebenstraum bleibt aber Lebenstraum. Voll Enthusiasmus hing sie ihrer Passion nach und schaffte schließlich den Sprung in die Manege. Im roten Ballkleid bestritt sie ihre Auftritte als Tänzerin, aber sie bestach auch als Zauberin. Mit großem Erfolg: Plötzlich holte sie nicht zwei, sondern drei Kaninchen aus dem Zylinder und beim Ringe-Trick verband sie gleich vier Ringe ineinander. Und beim Tanzen? Da schaffte es Jenny Anderson, nun Teil einer „Grand Tour“, mit beeindruckenden Figuren auf das Hochseil.Zum Schluss die Rückkehr in die Realität. „Sie hat wirklich gelebt“, verkündeten die beiden Puppenspielerinnen, die mit starkem Applaus bedacht wurden.