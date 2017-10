Dritter Termin für Pizzera & Jaus in Deutschlandsberg

Für "Unerhört Solide" von Paul Pizzera und Otto Jaus gibt es noch einen neuen Termin in der Koralmhalle.

Deutschlandsberg kann von Paul Pizzera einfach nicht genug bekommen: Im März kommt der gebürtige Weststeirer abermals in die Koralmhalle, nun erstmals mit seinem Bühnenpartner Otto Jaus. Zusammen haben die beiden bereits die österreichischen Charts erobert ("Jedermann", "Eine ins Leben", "Mama"), mit ihrem ersten Album "Unerhört Solide" stiegen sie im September direkt auf Platz ein der Charts ein. Diesen Titel trägt auch ihr gemeinsames Musikkabarett, mit dem sie seit einigen Tagen auf Tour sind. Am 15. und 16. März sind Pizzera & Jaus damit in Deutschlandsberg zu Gast, beide Termine sind so gut wie ausverkauft. Also stellte Organisator Peter Krasser von "Schule Äthiopien" noch einen dritten Tag als Zugabe auf die Beine: Am Samstag, dem 17. März (19.30 Uhr) geben Pizzera & Jaus noch eine Zusatzvorstellung von "Unerhört Solide" in der Koralmhalle. Tickets gibt es auf Ö-Ticket , in allen Raiffeisenbanken und der Trafik Pommer in Deutschlandsberg sowie über 0699/11884444 oder p.krasser@aon.at. Wer die beiden Senkrechtstarter live hören und sehen will, sollte schnell sein, auch der dritte Termin wird wahrscheinlich bald ausverkauft sein.

Pizzera im Interview

Bei einem der Auftritte von Paul Pizzera in der Koralmhalle konnten wir dem "unechten" Deutschlandsberger bereits ein ausführliches Gespräch führen. Und schon bald wird der Kabarettist wieder auf den Kanälen der WOCHE Deutschlandsberg zu sehen sein.