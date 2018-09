Ein Herz für Technik und Menschen

14.09.2018, 11:48 Uhr

Rudolf Maurer (30) gibt auch in der Behindertenhilfe Vollgas

(jf). Rudolf Maurer vom MAKÜ Racing Team liebt schnelle Eisen. Heuer hat er am Trofeo Moto Italia Cup mit Rennen in Kroatien, Slowakei, Tschechien und Ungarn teilgenommen. In der Gesamtwertung liegt er auf Platz drei. Mit seiner Ducati Panigale 1199, 200 PS, 180 Kilo, 300 km/h Top-Speed, hat er auch schon am Red Bull Ring – zuletzt mit einem Gaststart beim Alpe Adria SBK – seine Runden gedreht. Das Herz des Teamgründers und -chefs aus Unterfresen, Marktgemeinde Wies, schlägt jedoch nicht nur für die Technik allein, sondern auch für Menschen mit Behinderung.So hat er kürzlich im Spargo in Deutschlandsberg zur MAKÜ Racing Party geladen. Es wurden Lose für tolle Sachpreise verkauft. Rudolf Maurer hat zudem auch Firmen um Spenden für den guten Zweck kontaktiert. Auf der Soboth hat er am so genannten „Kärntner Blick“ Biker angetroffen, die sein Projekt ebenfalls unterstützt haben. Nun konnte Maurer einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an die mobilen Dienste der Mosaik GmbH Deutschlandsberg überreichen.„Wir werden das Geld zum Ankauf von Förder- und Spielmaterialien sowie zur Ausstattung unseres neuen Bewegungsraumes verwenden“, kündigt Einrichtungsleiterin Ilse Stöhr an. Die mobilen Dienste sind in der Frühförderung, Familienentlastung und Wohnassistenz tätig. Im Bezirk werden derzeit rund 80 Kunden betreut. Für Rudolf Maurer ist das Kapitel Helfen damit keineswegs abgeschlossen. „Auch beim Tag der Barrierefreiheit am 9. Oktober in den Kammersälen Graz bin ich dabei!“ Und der 30-Jährige will sich verstärkt in der Motorsport-Nachwuchsförderung im Bereich Zwei- und Vierrad engagieren. Am Trofeo Moto Italia Cup 2019 will er übrigens mit einem 4er-Team antreten. Unter MAKÜ Racing Team findet man alle aktuellen Infos auf Facebook.

Bildbeschreibung:Rudolf Maurer kam mit seinem heißen Ofen zur Scheckübergabe an Einrichtungsleiterin Ilse Stöhr (re.) , Teamleiterin Tina Reichenfelser und Betreuerinnen. Für Abwechslung bei den Kunden war gesorgt...Fotos: Josef Fürbass