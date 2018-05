Ein Hoch dem 1. Mai in Frauental!

01.05.2018, 10:35 Uhr

Am Montag, dem 30. April lud die SPÖ Ortsorganisation zur traditionellen Maifeier mit feierlichem Maibaumaufstellen vor dem Gemeindeamt ein.

Viele HelferInnen legten auch diesmal wieder Hand an, um den Maibaum nach sorgfältiger Schlägerung und Transport für den Tag des Aufstellens im Gelände des Bauhofes wieder entsprechend zu schnitzen und mit einem grünen Kranz zu versehen. Gespendet wurde der diesjährige Maibaum mit einer Gesamtlänge von 20,80 Metern in dankenswerter Weise vom Obmann des SV Frauental Sepp Sailer.Mit dem Pferdegespann von Siegfried Pracher, Helfer der SPÖ Ortsorganisation und des Eisschützenvereins sowie zu Klängen des Musikvereins Marktmusikkapelle unter Kapellmeister Oskar Lenz und Obmann Franz Müller wurde der Maibaum zunächst vom Bauhofgelände zum Platz vor dem Gemeindeamt gebracht.Unter fachlicher Anleitung von „Maibaumchef“ Gerhard Puntigam und vielen fleißigen Helfern, wurde mit dem Aufstellen des Maibaumes begonnen und unter musikalischer Begleitung der Musikkapelle Frauental unter Beifall der Besucher in die vorgesehene Halteöffnung vor dem Gemeindeamt gestellt.Nachdem der Baum letztlich sicher fixiert war, konnte SPÖ-Ortsparteivorsitzender Michael Nebel neben zahlreich erschienenen Gästen LAbg. Mag. Bernadette Kerschler, SPÖ Reg.GF Gerhard Schreiner, Bgm. Bernd Hermann Vizebgm. Günter Steinbauer, Ehrenringträger Altbgm. Ernst Strohmeier, Gerhard Fink als Obmann des Pensionistenverbandes, Maibaumspender Sepp Sailer, sowie die Vertretung der Volksschule, des Gemeinderates, Kinderhauses und Kindergartens und der Feuerwehren begrüßen. Ebenso galten seine Grüße SPÖ- Vizebgm.Werner Reiterer aus Groß Sankt Florian mit einer Abordnung,

LAbg. Mag. Bernadette Kerschler ging in ihrer Ansprache angesichts des 1.Mai auf das Thema Arbeit ein. Die SPÖ kämpft dafür, für alle Arbeit zu bekommen, denn Arbeit zu haben bedeute Teilhabe an der Gesellschaft. Das gilt umso mehr zu schätzen, wenn Menschen keine Arbeit haben.Mit dem traditionellen Lied der Arbeit ging die Maifeier in Frauental zu Ende.Text und Foto(s): Josef Strohmeier