Erfolgreicher Schulstart in Wies

14.09.2018, 16:16 Uhr

Gleich drei erste Klassen haben an der NMS Wies Einzug gehalten.

WIES. Dem Schülerrückgang in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz zum Trotz kann die NMS Wies sowohl einen Schüler- als auch Klassenzuwachs vermelden.Das neue Schuljahr konnte mit drei ersten Klassen eröffnet werden. Insgesamt drücken über 220 Schülerinnen und Schüler in zwölf Klassen in der NMS Wies die Schulbank.Diese erfreuliche Tatsache, dass so viele Kinder den Weg in die NMS Wies finden, ist laut Dir. Adolf Turtukowskyj auf viele Faktoren zurückzuführen.

Breit gefächertes Angebot

Die Angebote Italienisch als Drittsprache, Tennis für Anfänger und Fortgeschrittene, gesunde Ernährung im Schwerpunktfach Ernährung und Haushalt haben viele Eltern und deren Kinder überzeugt. Auch der Schwerpunkt „Deutsch-Englisch-Geometrisch Zeichnen“ in den vierten Klassen als Vorbereitung auf weiterführende Schulen, bzw. als Festigung von Erlerntem ist für Eltern und Schüler wichtig.