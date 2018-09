Erster Auftritt Willly Pichay beim ORF Steiermark

14.09.2018, 15:54 Uhr

Willi Pichay aus Mettersdorf bei Stainz ist der musizierende Rauchfangkehrer, der auf der Steirischen Harmonika auch seine erste CD „Musik machen ist mein Leben“ vorgestellt hat.

STAINZ. Willi Pichay ist ein junger Nachwuchskünstler aus Mettersdorf bei Stainz. Der Besuch eines Edelseer Konzertes begeisterte ihn so sehr für die Volksmusik, dass er bereits mit sieben Jahren von seinen Eltern die erste Parz Harmonika erhielt. Von diesem Zeitpunkt an besuchte er die Harmonika-Schule Parz in Semriach und mit acht Jahren hatte er bereits seinen ersten Auftritt in der Öffentlichkeit. Seitdem spielt er immer wieder bei Geburtstags- und Vereinsfeiern u.a. 2016 hat er seine erste CD „Musik machen ist mein Leben“ beim Bacherlwirt in Hengsberg vorgestellt. Zurzeit macht Willy eine Lehre als Rauchfangkehrer bei der Firma Herbst in Stainz. Seine Freizeit gilt natürlich seinem Lieblingsinstrument, der Steirischen Harmonika.

Auftritt beim Heimatsommer

Beim Heimatsommer von ORF Steiermark und der Jahresfeier der Meierei in Stainz konnte der musikalischen Rauchfangkehrer seine ersten CD „Musik machen ist mein Leben“ der breiten Öffentlichkeit vorstellen und wurde vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen. Auf seiner ersten CD befinden sich auch vier Lieder mit eigenen Texten."Ich bedanke mich beim ORF und Motorater Daniel Neuhauser sowie bei Gabriele Schar von der Meierei für diese Möglichkeit eines Bühnenauftrittes recht herzlich", freut sich Willi Pichay. Weiterer Dank gilt seinem Lehrherrn Rauchfangkehrmeister Erich Albert Herbst für die Unterstützung bei Terminen und Auftritten.