Fahrzeugbergung in Freiland bei Deutschlandsberg

02.05.2017, 12:42 Uhr

Der Unfall in Freiland sah schlimmer aus, als er sich in Wahheit zugetragen hatte: Das Fahrzeug hat sich ohne Insassen verselbstständigt.

FREILAND. Zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person wurden in den Mittagsstunden des 28. Aprils die Feuerwehren Wildbach und Deutschlandsberg alarmiert. Ein Passant hatte die Feuerwehr alarmiert. Zum Glück kamen allerdings keine Personen zu Schaden."Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - Pkw gegen Baum." So lautete der Einsatzbefehl für die Feuerwehren Wildbach und Deutschlandsberg. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, wurde der Besitzer des Fahrzeuges regelrecht überrascht.Passiert ist das Missgeschick bereits am Vortag. Der Pkw wurde abgestellt. Aus bislang ungeklärter Ursache macht sich der Pkw selbstständig und rutschte rund 25m einen steilen Abhang ab und kam an einem Baum zum stehen.Da es am Vortag regnete, wollte der Besitzer noch abwarten bis der Regen vorbei war und dann in aller Ruhe den Pkw bergen. Ein aufmerksamer Passant alarmiert die Einsatzkräfte, da dieser Schlimmes befürchtete.

Nachdem die Lage durch Einsatzleiter HBI Gert Kleindienst geklärt war, begann mit mittels dem Kran des SRF Deutschlandsberg mit der Bergung des abgerutschten Pkw´s.Dies zeigt wieder einmal, dass es besser ist die Einsatzkräfte zu alarmieren, auch wenn im Endeffekt nichts passiert ist.Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz für die beiden Feuerwehren beendet werden.Im Einsatz standen:FF Wildbach mit TLF, KLF und 12 MannFF Deutschlandsberg mit TLF, SRF, ÖF, KDO und 13 MannPolizei mit 2 Fahrzeugen und 3 MannRotes Kreuz war mit 1 RTW auf Anfahrt, dieser wurde aber nicht benötigt.LM d.V. Hannes Mörth / Pressebeauftragter Abschnitt 1