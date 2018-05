Fahrzeugsegnung in Stainz am Florianisonntag

06.05.2018, 21:52 Uhr

Austausch nach 33 Jahren: Das neue Hilfslöschfahrzeug (HLF 4) spielt alle Stücke.

Die Marktmusikkapelle Stainz intonierte eine Fanfare, bevorABI Anton Schmidt alle Gäste herzlich willkommen hieß. In seinem Rückblick listete er die Stationen von der Idee über die Beschlussfassung bis zur Übernahme des neuen Fahrzeugs auf. „Wir sind selber nach Leonding gefahren“, bezeichnete er die Abholung des neuen Fahrzeugs im Dezember als großen Moment.Aus dem Munde von LM Michael Gaisch erfuhren die Gäste die Ausstattung des neuen Fahrzeugs, das in der Tat für jeden Schadensfall gerüstet ist. Als Fahrgestell wurde ein MAN TGM 18.340, 16.300 kg Gewicht, 340 PS, Radstand 4,20 Meter, Gesamtlänge 7,80 Meter, mit permanentem Allradantrieb gewählt. Der Aufbau, größtenteils aus Aluminium, erfolgte im Rosenbauer-Werk in Leonding. „Es ist“, schloss er seine Beschreibung, „ein bis ins letzte Detail durchgeplantes Fahrzeug, das uns ein treuer Begleiter sein wird.“In den Festakt eingebunden war die Beförderung von Feuerwehrmitgliedern: Sandrina Schöller, Kevin Wischgala, Christian Lesky, Kilian Gaisch, Susanne Fehleisen, Anita Harb. Gleichzeitig wurden Auszeichnungen verliehen: Hans-Christian Harb, Robert Eibel, Marcel Felber, Markus Gusel.„Das neue Fahrzeug soll wieder 33 Jahre halten“, wünschte sich Roman Felsner von der Firma Rosenbauer, der die Reihe der Grußworte eröffnete. Von einem hochspezialisierten Fahrzeug sprach Bürgermeister Walter Eichmann, der mit der Anschaffung ein weiteres Stück Sicherheit für die Bevölkerung verwirklicht sah. „Es ist ein richtiges Fest für die Feuerwehr Stainz“, bedankte sich Bezirkskommandant Helmut Lanz bei der Gemeinde für die Betreuung von elf Feuerwehren. „Die Freiwilligkeit ist heutzutage nicht hoch genug einzuschätzen“, rechnete NAbg. Josef Muchitsch in Milliardenbeträgen, die eine Bezahlung der Einsatzkräfte erfordern würde. Der Wert der Freiwilligkeit fand sich auch in den Grußworten von NAbg. Werner Amon, der sich von der Technik des HLF 4 beeindruckt zeigte: „Es fehlt nur noch, das es fliegen kann.“Auf die Überreichnung des Fahrzeugschlüssels durch Bürgermeister Walter Eichmann an den Fahrer Bernhard Harb, folgte die Segnung des neuen Autos durch die beiden Pfarrer Andreas Gerhold und Franz Neumüller. „Einer trage des anderen Last“, verwendeten sie eine Stelle aus dem Paulus-Brief als Umschreibung für die Nächstenliebe, die im Dienst der Feuerwehrmitglieder zum Ausdruck komme.Der Festakt schloss mit der Landeshymne und ging direkt in den Frühschoppen mit der Marktmusikkapelle über.