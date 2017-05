Fantastische Performances im Sommertraumhafen

05.05.2017, 15:11 Uhr

Von 13. bis 18. Mai heuern wieder renommierte Künstlerinnen und Künstler des Figurentheaters im Sommertraumhafen an. Zur Eröffnung hat sich mit Neville Tranter auch der Grandseigneur der Puppenspielkunst angesagt. Gespielt wird in Wies, Stainz und Bad Radkersburg. Insgesamt werden bei diesem Festival mit 22 Vorstellungen für ein großes wie kleines Publikum zwischen 2500 und 3000 Besucher erwartet. Leinen los und volle Kraft voraus



Seit 28 Jahren

Der Sommertraumhafen, veranstaltet von der Kulturinitiative Kürbis Wies und dem Theaterland Steiermark in Kooperation mit StainZeit und dem Kulturforum Bad Radkersburg, kann auch heuer mit einem internationalen Programm aufwarten.Die Ensembles kommen diesmal aus Deutschland, Estland, Italien, den Niederlanden und Österreich. Kuratorin Elfriede Roßmann von der Kulturinitiative Kürbis Wies, die das Festival seit 1998 organisiert und seit 2005 auch für die Gruppenauswahl zuständig ist, hat für die 28. Ausgabe des Sommertraumhafens besonders gut „eingekauft“. Mit Neville Tranter konnte sie erstmals den Grandseigneur und großen Erneuerer der Puppentheaterkunst für das Festival gewinnen. „Seit 15 Jahren warte ich auf diesen Augenblick“, sieht sich Roßmann in ihrer Ausdauer bestätigt. „Gefragte Leute sind schwer zu engagieren.“Der gebürtige Australier, der in den Niederlanden lebt, fasziniert das Publikum seit drei Jahrzehnten weltweit. Am 13. Mai kommt er zum Auftakt (18.30 Uhr) in die Schlosstenne Burgstall nach Wies und wird dort um 19.30 mit „Mathilde – Szenen aus dem Altersheim“ (Stuffed Puppet Theatre) den Spielreigen eröffnen. Das in leicht verständlicher englischer Sprache inszenierte Stück empfiehlt sich für Jugendliche und Erwachsene.Roßmann zeigt sich erfreut darüber, „dass es gelungen ist, dieses kleine aber besondere Festival abseits vom breiten Strom des Festspielzirkus seit 28 Jahren zu erhalten. Die Veranstaltung wird auch von Schulen und Kindergärten total gut angenommen.“ Daher gibt es neben den öffentlichen auch Vormittagsvorstellungen.Das Theaterfestival 2017 schlägt seine Zelte in Wies (Schlosstenne, Theater im Kürbis), Stainz (Dachbodentheater) und Bad Radkersburg (ZEHNERhaus) auf. Geboten wird ein spannendes und unterhaltsames Programm für Kinder und Erwachsene. Die Kulturinitiative Kürbis Wies, StainZeit und das Kulturforum Bad Radkersburg kooperieren seit 2015. „Die Zusammenarbeit in diesem Format hat sich bewährt, weil eine gewisse Grundausstattung vorhanden sein muss“, so Elfriede Roßmann.Cornelia Fritzsche (D) war bereits einmal in Wies und gastiert diesmal mit dem Stück „6, Drugs and Ratt’n’Roll“ im Dachbodentheater Stainz (16. Mai, 19.30 Uhr). Darin erzählt, philosophiert, singt die umtriebige Rattendame Ursula von Rätin alias Cornelia Fritsche übers Leben. Wer, wo, wann, was…Die Akteure genießen die südweststeirische Landschaft, die Betreuung und das Persönliche dieses Festivals. „Jeder, der einmal bei uns war, kommt gerne wieder“, ist Roßmann überzeugt.

nach dem Klassiker von Carlo Collodi. Wunderbar und feinfühlig erzählt vom Theater Babelart (I/EST). Samstag, 13. Mai, 17 Uhr, im ZEHNERhaus in Bad Radkersburg. Für Kinder ab 4 und für die ganze Familie!Sonntag, 14. Mai, 14.30 Uhr im Theater im Kürbis in Wies. Christoph Bochdansky und Ruth Humer erzählen eine kleine Geschichte über Gier, Wut und Angeberei und andere lächerliche Eigenschaften. Ab 5 und für die ganze Familie.Montag, 15. Mai, 16 Uhr, im Dachbodentheater Stainz. Annika Pilstl (Die Exen/D) erzählt in diesem Stück mit wenigen Mitteln aber viel Gefühl die Geschichte vom Fiedeln oder Vorsorgen, von schönen Künsten und mehr. Ab 5 und für die ganze Familie.Ein herrliches Spiel über Gut und Böse zeigt das Theater Salz & Pfeffer inam Sonntag, 14. Mai, 19.45 Uhr, im ZEHNERhaus in Bad Radkersburg sowie am Donnerstag, 18. Mai, 19.30 Uhr, in der Schlosstenne Burgstall in Wies.Das ganze Festivalprogramm und mehr Info unter www.kuerbis.at oder www.theaterland.at Wies: 0664/1615554, kuerbis@kuerbis.atRadkersburg: 03476/2545, office@kufeu.euStainz: 0699/10416347, office@stainzeit.at