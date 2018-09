Fellner´s Hoffest: „Wein-Wild & Edles“ im Mittelpunkt

23.09.2018, 21:51 Uhr

Unter dem Motto „Wein, Wild &Edles“ lud Weingut&Buschenschank Fellner am Sonntag, dem 23. September zum traditionellen Hoffest ein.

Schätzspiel-Siegerehrung

Ausgezeichnete Stimmung, ein ausgewähltes kulinarisches Programm mit steirischen Spezialitäten, eine Weinkost, Kastanien und Sturm, sowie einem Schätzspiel, bei dem wertvolle Preise und Gutscheine auf die Gewinner warteten, zeugten wieder für ein erfolgreich organisiertes Hoffest. Unter den zahlreichen Besuchern ließ es sich auch u.a. die Gemeindevertretung mit Bgm.Bernd Hermann nicht nehmen, vorbei zu schauen.Das kulinarische Programm wurde mit einem 4-gängigen Degustationsmenü –von Wolfgang Fellner – mit Weinbegleitung perfekt abgerundet.Für ausgezeichnete Stimmung und gute Laune sorgten die Schilcherlandbuam. Auch für die kleinen Besucher wurde mit der Sumsi- Hupfburg, sowie ein tolles Kinderanimationsprogramm in Form einer lustigen Kinderolympiade vorgesorgt, wobei für die kleinen Gäste ebenfalls Warenpreise winkten.So waren in der Kategorie U8 Phillip Painsi, Fabian Neugard, Olivia Harrer, Jan Fellner, Alexander Hannes, Carina Fellner und Maximilian Hannes Gewinner.In der Kategorie Ü8 freuten sich Edwina Hofer, Alexander Nebel, Vanessa Aldrian, Jan Edegger sowie Tobias Edler über ihre Preise.Diesmal galt es als abschließenden Höhepunkt die Anzahl an Kürbiskernen, welche in einem größeren Weinglas waren zu erraten.Die exakte Anzahl an Kernen – es waren exakt 8.988 Stück – konnte zwar niemand erraten, jedoch kamen viele an die geforderte Zahl heran. Dazu konnten Stephan und Christina Fellner insgesamt 15 Preise überreichen.Siegreich waren Sophie Moik, Paul Langmann, Erwin Jazbec, Alois Schrei, Irmgard Freidl, Thomas Rabensteiner, Herta Bresnik, Daniel Hussler, sowie Angelika Aldrian.Als Hauptpreisträger freuten sich Dagmar Rosenkranz, die mit 8.990 Stück am Nähesten herankam, sowie Christine Krasser mit 8.893 erratenen Kernen. Der Hauptpreisträgerin, die aus dem niederösterreichischen Hainfeld kommt konnte sich über einen Gutschein von Weingut Fellner, sowie die Benützung des neuen Hyundai Kona Electric für einen Tag, zur Verfügung gestellt von Frauentaler Autohaus Posch. Dank gilt natürlich allen Partnerbetrieben für die Warenpreis-und Gutscheinspenden.

„Wir hatten Riesenglück mit dem Wetter, für uns war es wieder eine tolle Veranstaltung, unsere Degustationsmenüs, mittlerweile integrierter Bestandteil unseres Hoffestes, waren besonders begehrt und auch unsere Produkte und Weine fanden wieder breiten Anklang.Heuer haben wir eine eigene Bühne für die Musiker über einen Teil des Weingartens aufgestellt, die das ganze Jahr bestehen bleibt und unseren Gästen als Erweiterung des Gastgartens dienen soll“ erzählt Stephan Fellner, der schon wieder einige Investitionen im Hinterkopf hat. „Das ist natürlich auch Anlass im kommenden Jahr wieder zu unserem Hoffest einzuladen “ freuen sich Christina und Stephan Fellner mit ihrem Team.Text und Foto(s): Josef Strohmeier