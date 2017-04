Feuerwehr Frauental absolvierte Branddienstleistungsprüfung in den Stufen 1-Bronze, 2-Silber und 3-Gold

27.04.2017, 07:13 Uhr

Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Frauental ist es besonders wichtig den hohen Ausbildungstandard innerhalb der Wehr hoch zu halten. Zahlreiche Übungen, Schulungen, Kursbesuche an der Feuerwehrschule und Leistungsbewerbe sind ein Garant dafür. So stellte sich am 22.04.2017 je eine Gruppe zur Branddienstleistungsprüfung in den Stufen 1-Bronze, 2-Silber und 3-Gold.

Hohe Übungsbereitschaft

Die 18 Kameraden die sich dieser Herausforderung stellten, trafen sich zur Vorbereitung zu 16 Übungseinheit mit einem Manschaftseinsatz von 201 Kameraden und 595 Stunden!

Prüfung war Formsache

In der Vorbereitung wurden die im Rahmen der Prüfung zu erledigenden Einsatzszenarien "Holzstapelbrand", "Scheunenbrand", "Flüssigkeitsbrand" beübt, umfassende Gerätekunde rund um den Brandeinsatz aufgefrischt und auch Pflege und Wartung der Gerätschaften durchgeführt.Das positive Ablegen der Prüfung, zu der die Feuerwehr einige interessierte Besucher, allen voran den Bürgermeister der Marktgemeinde Frauental Bernd Hermann begrüßen durfte, war somit quasi nur noch Formsache.LM d.V. Christian Prattes